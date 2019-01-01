الفوز الأول لجروس.. الأهلي يحطم الاتحاد في ديربي جدة

ديربي جدة يبتسم للراقي ويزيد أوجاع الاتحاد

تمكن فريق الأهلي من الفوز على جاره الاتحاد، في ديربي جدة بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة حيث كان يتحتم على جروس تحقيق الفوز بعد الإخفاق في اللقاء الأول مع الراقي في ولايته الثالثة مع الفريق.

وفي الشوط الأول سريعًا تمكن عبدالفتاح عسيري من خطف الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 13 من عمر اللقاء، بتسديدة أرضية خادعة في مرمى فواز القرني.

وأضاف السوري عمر السومة الهدف الثاني لأهلي جدة في الدقيقة 37 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ليعود للتهديف مرة أخرى ويوسع فارق أهداف فريقه مع الاتحاد بالمباراة.

وقلص زياد الصحفي الفارق مع الأهلي لصالح الاتحاد بإحراز الهدف الأول للعميد في الدقيقة 71 من عمر اللقاء، ليزيد اللقاء إثارة أكثر في دقائقه الأخيرة.

وارتفع رصيد الأهلي إلى 17 نقطة في المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 9 نقاط في المركز 12.