بعد الفوز بالأبطال - ليفربول يخطط لمنح كلوب عقدًا جديدًا

هل يتبع ليفربول فلسفة أتلتيكو مدريد مع المدرب؟

يسعى نادي ليفربول الإنجليزي لمنح يورجن كلوب، المدير الفني، عقدًا جديدًا بعد تحقيقه بطولة دوري أبطال أوروبا.

ليفربول تمكن من الفوز على توتنهام بثنائية نظيفة في نهائي التشامبيونزليج ليجلب البطولة للمرة الأولى منذ 2005.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنّ عقد الألماني ينتهي في 2022 ومع ذلك فإن إدارة الريدز ترغب في منح المدرب تمديدًا وزيادة راتبه بعد الموسم الحالي.

وأوضحت أنّ نجاح المدرب في الفوز بدوري أبطال أوروبا والمنافسة حتى الجولة الأخيرة في الدوري الإنجليزي مع حصد 97 نقطة جعلت الإدارة تخطط لزيادة الراتب من 8 ملايين يورو سنويًا إلى 11 مليون يورو.

ورغم أنّ كلوب لن يكون الأكثر حصولًا على راتب في الدوريات الخمس الكبرى لكنّ الإدارة ترى أن هذه الزيادة لمنح المدرب ثقة ودعمًا لاستمرار مشروعه.

جدير بالذكر أنّ كلوب تولى تدريب ليفربول في 2015 ووصل إلى نهائيين أوروبين قبل الفوز بأول لقب.