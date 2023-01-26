"الفكرة الأغبى" تشوه جمالية جماهير النصر والاتحاد في السوبر!

كلاسيكو العالمي والعميد يشتعل في ملعب الملك فهد الدولي لخطف بطاقة نهائي كأس السوبر السعودي

Shahid

في الكلاسيكيات ينتظر الجمهور خلف الشاشات مناظر المدرجات بقدر انتظارهم للأهداف في الملعب، فلكل منهما طابعه الجمالي الخاص، لكن هذا الطابع تم تشويه إلى حدٍ ما في كلاسيكو الاتحاد والنصر الليلة.

العالمي يستضيف العميد الليلة، على ملعب الملك فهد الدولي، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

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وقبل المباراة، جهز مجلس جمهور كلا الناديين "تيفو" خاص، لإشعال المباراة قبل إطلاق صافرة بدايتها في الملعب.

الجميع أشاد بمشهدي التيفو، لكن الإعلامي الرياضي محمد البكيري استاء من استخدام الدخان أثناء عرض التيفوهات، واصفًا ذلك بـ"الفكرة الأغبى التي شوهت توثيق أجمل منظر".

يذكر أن شوط المباراة الأول انتهى لصالح الفريق الجداوي بثنائية، سجلها البرازيلي رومارينيو دا سيلفا والمغربي عبد الرزاق حمد الله.

Shahid