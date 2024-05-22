"الفضيحة عارية لا تجد من يسترها!" .. تشكيك جديد في ألقاب الهلال بعد تصريحات جوزيه مورينيو

تصريحات جوزيه مورينيو أثارت جدلًا كبيرًا..

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لم تمر تصريحات المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، خلال قمة الاتزان الرقمي "سينك"، التي أقيمت في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي، مرور الكرام.

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مورينيو هاجم خلال كلمته في القمة، تقنية الفيديو "فار"، مستشهدًا بقلعتي العميد والزعيم؛ عندما قال: "إذا كنت حكمًا في غرفة مُظلمة مع بعض الشاشات، تعرف كيف تفعلها، إن كان هدفًا أم لا، إن كان تسللًا أم لا؛ لذلك.. إن كنت مشجعًا للاتحاد تُسرّع اللقطة قليلًا، وإن كنت مشجعًا للهلال تؤخر اللقطة قليلًا".

واستغل عدد من الإعلاميين والنقاد الرياضيين، تصريحات المدير الفني البرتغالي؛ للعودة إلى التشكيك في ألقاب وبطولات الزعيم الهلالي مجددًا، والتي بدأت منذ فترة، وزادت حدتها في الموسم الرياضي الحالي.

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وكتب الإعلامي والناقد الرياضي محمد أبو هداية عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، اليوم الأربعاء: "هل اقتنعتم بأن الفضيحة تأتي عارية، لا تجد من يسترها حتى عالميًا".

أما الإعلامي محمد البكيري، اعتبر أن ضحكات المتواجدين في القمة، بعد حديث مورينيو؛ كافية لكشف ما بات مسلّمًا به في الكرة السعودية؛ في إشارة إلى المساعدات التحكيمية للهلال.

وأضاف البكيري عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "اختيار جوزيه مورينيو، نموذجًا لناديين محليين، بقصد أو من غير قصد؛ أشبه بحجر هشم به الزجاج، الذي يغمض البعض عن رؤية ما خلفه، فيما الكل يراه!".

جدير بالذكر أن الهلال توّج في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، بلقبي دوري روشن للمحترفين والسوبر السعودي، مع التأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، في الوقت الذي يُعاني فيه الاتحاد، من انهيار كبير في النتائج؛ حيث خسر فرصة المنافسة على كافة الألقاب، مع احتلال "المركز الخامس"، في مسابقة الدوري.

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