"الفضل لي" .. جورج جيسوس يكشف دوره في صفقة ريال مدريد وأردا جولر

زهيرة عادل
Jorge Jesus - Arda GülerGOAL AR
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المدرب البرتغالي ينسب الفضل لنفسه في انتقال الموهبة التركية للعملاق الإسباني، فماذا فعل؟

يرى البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للهلال السعودي، أنه لعب دورًا مهمًا في توجيه التركي أردا جولر؛ الوافد الجديد لريال مدريد الإسباني، نحو الملكي، مرجعًا الفضل لنفسه.

العملاق الإسباني نجح في الحصول على توقيع الموهبة الشابة – صاحب الـ18 عامًا – خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعقد طويل الأمد، يمتد لنهاية موسم 2028-2029م.

وسبق لجيسوس أن درب جولر خلال فترة قيادته لفنربخشه التركي خلال الموسم الماضي، إذ كان لاعبًا مهمًا ضمن كتيبته.

وقال جيسوس، خلال تصريحات نقلتها عنه صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "الفضل لي، لقد نجح جولر في الوصول لريال مدريد، واللاعب نفسه يعرف أنني صاحب الفضل في ذلك".

وأضاف: "سنحت الفرصة لجولر لإظهار نفسه، لأنني منحته وقتًا كافيًا في المباريات المناسبة وفي التوقيت المناسب له، لذلك أنا سعيد لأنني علمته كيفية لعب كرة القدم بشكل صحيح".

يذكر أن جولر خاض الموسم الماضي 35 مباراة مع فنربخشه التركي في مختلف البطولات، سجل خلالها ستة أهداف وصنع سبعة آخرين.

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