الفرنسي هوبير يصل الخرطوم لقيادة منتخب السودان

هوبير سيوقع على العقود خلال ساعات لتدريب المنتخب السوداني.

وصل المدرب الفرنسي هوبير فيلود إلى الخرطوم عاصمة السودان، من أجل قيادة المنتخب السوداني خلال الفترة المقبلة، خلفًا للكرواتي لوجاروشيتش.

الاتحاد السوداني كان أعلن عن إقالة الكرواتي لوجاروشيتش بسبب سوء النتائج، وفشل التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا للمحليين.

وأشارت تقارير صحفية سوادنية، إلى أن هوبير وصل إلى الخرطوم، وكان في استقباله المدرب العام للمنتخب السوداني خالد بخيت.

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واتفق الاتحاد السوداني مع المدرب الفرنسي هوبير فيلود، على قيادة صقور الجديان خلال الفترة القادمة، خلفًا للمدرب الكرواتي لوجاروشيتش.

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فيلود هوبير رحل عن تدريب فريق شبيبة القبائل الجزائري، منذ أيام، بسبب سواء النتائج خلال الفترة الأخيرة.

ومن المقرر أن يوقع فيلود على عقود تدريبه للمنتخب السوداني بشكل رسمي، خلال الساعات المقبلة، حيث سيقود صقور الجديان لمدة عام قابل للتجديد.