"الفرنسي هدف مورينيو الأول" .. ماكسيمين يبلغ فنربخشة بقراره حول الرحيل عن الأهلي!

ماذا قال نجم الأهلي لإدارة فنربخشة؟

يبدو أن إدارة الأهلي، تنتظر مفاجأة كبرى، خلال الأيام المُقبلة، بإمكانية رحيل أحد عناصر الفريق الأول لكرة القدم، الذي شارك بشكل أساسي في رحلة الصعود إلى دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأعرب مسؤولو نادي فنربخشة، عن رغبتهم في التعاقد مع الجناح الفرنسي آلان سان ماكسيمين، خلال موسم الميركاتو الصيفي، بناءً على رغبة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي أوصى بتدعيم صفوفه بنجم الأهلي، في إطار الاستعداد للموسم الجديد، الذي يشهد مشاركة الفريق في تصفيات دوري أبطال أوروبا.

وأوضح الإعلامي التركي سركان حمزة أوغلو، أن آلان سان ماكسيمين، قال "نعم" لمفاوضات فنربخشة، مؤكدًا رغبته في الرحيل عن الأهلي، والانتقال إلى صفوف الفريق التركي، بعد اجتماع بين الطرفين، بإذن من إدارة الأهلي، حسب قوله.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف "المفاوضات بشأن ضم اللاعب على سبيل الإعارة، مع الأهلي، مستمرة بقوة، إلا أن صعوبة المفاوضات تكمن في ظل راتب اللاعب المرتفع، فيما تبذل الإدارة تضحيات كبيرة لإكمال عملية الانتقال بسرعة".

وكان الأهلي قد تعاقد مع آلان ماكسيمين، في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من نيوكاسل الإنجليزي، مقابل 27 مليون يورو، بعقد يستمر حتى صيف 2026، فيما خاض اللاعب 31 مباراة بقميص الراقي، خلال موسم 2023-2024، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 10 تمريرات حاسمة.