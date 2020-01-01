الهلال، النصر والمرشحون للفوز بدوري أبطال آسيا 2020

نستعرض لكم فيما يلي الفرق المرشحة للفوز بالبطولة من غرب آسيا

تنطلق خلال أيام النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال آسيا 2020 والتي من المنتظر أن تكون النسخة الأهم في البطولة خاصة في ظل المميزات التي سيحصل عليها الفريق البطل.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أعلن توصله إلى اتفاق مع الاتحاد الدولي على أن يتم تخصيص 3 مقاعد ونصف له في كأس العالم للأندية 2021 المزمع إقامتها بمشاركة 24 فريقًا في الصين.

وتضمن الاتفاق آلية توزيع تلك المقاعد الـ3 ونصف، بحيث يُمنح مقعد للبلد المضيف "الصين"، ومقعد للفريق المتأهل من منطقة شرق آسيا لنهائي دوري أبطال آسيا 2020، والمقعد الثالث للفريق المتأهل لنهائي البطولة القارية لنفس العام من منطقة غرب آسيا، فيما ستُجرى مباراة بين الفريقين الخاسرين في نهائي كل منطقة (نصف نهائي البطولة) لتحديد المتأهل لمواجهة المتأهل للملحق من قارة أوقيانوسيا، والفائز سيتأهل للبطولة العالمية.

المزيد من الفرق

وستمنح تلك الآلية في توزيع المقاعد الفرصة لبطل دوري أبطال آسيا 2020 للمشاركة في بطولتي كأس عالم للأندية، إذ سيخوض غمار نسخة عام 2020 في قطر، وسيلعب بذلك بطولة 2021 في الصين.

ويشارك في دوري أبطال آسيا 32 فريق تقسم إلى قسمين، القسم الأول يتكون من 16 فريق وهو قسم الفرق المنتمية لبلاد الغرب الآسيوي، والقسم الثاني يتكون من 16 فريق أيضاً ويكون مخصص لفرق بلاد شرق القارة الأكبر في العالم، وكل قسم من هذين القسمين تتنافس فرقه فيما بينها ولا تواجه القسم الآخر إلا في النهائي، ما يعني أن النهائي يكون بين بطل الشرق وبطل الغرب.

يتم توزيع الأندية المنتمية لكل قسم على 4 مجموعات، وكل مجموعة بها 4 فرق، فيصبح لدينا 8 مجموعات كإجمالي، وتواجه فرق كل مجموعة بعضها البعض في مباريات بنظام الذهاب والإياب، وفي نهاية اللقاءات يصعد المتصدر والوصيف من كل مجموعة لدور الـ16 الذي يكون أول الأدوار الإقصائية، وهذا الدوري يلعب ذهاباً وإياباً بين كل فريقين، حتى الوصول إلى النهائي.

البطولة التي حققها نادي الهلال السعودي الموسم الماضي، نأمل أن تُفرز لنا بطلاً عربيًا جديدًا في النسخة الحالية، وأن تعود السيطرة العربية على هذه البطولة.

وفي هذا الإطار نستعرض لكم فيما يلي الفرق المرشحة للفوز بالبطولة من غرب آسيا ..

الهلال السعودي

من المنطقي أن يأتي نادي الهلال في صدارة الأندية المرشحة للفوز بلقب الموسم الحالي بالبطولة القارية، حيث سيعمل الفريق جاهدًا بكل عناصره سواء الإدارة أو الجهاز الفني أو اللاعبين على بقاء اللقب في الرياض بعدما حققوه الموسم الماضي على حساب نادي أوراوا ريدز الياباني باستحقاق كبير، وبالتأكيد النجاح لا يأتي بهذا الدفاع فقط، وإنما هناك العديد من الدوافع والعوامل الأخرى التي قد تكون حافزًا للفريق من أجل تحقيق لقب قاري جديد.

العامل الأخر على ترشيح الزعيم هو الحفاظ على القوام الأساسي للفريق بداية من المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو وجهازه بالكامل، بجانب اللاعبين المحترفين أصحاب الإمكانيات الفنية الممتازة وعلى رأسهم الهداف الفرنسي المميز بافتيمبي جوميس وصانع الألعاب البيروفي أندريه كاريلو، والإيطالي سبيستيان جيوفينكو والمدافع الكوري الجنوبي هيون جانج، هذا بجانب اللاعبين المحليين الأفضل في السعودية وعلى رأسهم سالم الدوسري وياسر الشهراني ومحمد البريك وعبدالله المعيوف وغيرهم الكثير، وبالتأكيد هذا الاستقرار يُضيف قوة إضافية للفريق الأزرق عن المنافسين.

الدافع الأخر للهلال هو العالمية، حيث يمتلك بطل النسخة الحالية ميزة كبيرة بالتواجد في بطولة كأس العالم للأندية 2020 التي ستُقام في قطر نهاية العام الجاري، وكذلك تمثيل القارة الآسيوية في نفس البطولة التي ستُقام عام 2021 بالصين في نظامها الجديد، مما يعني التواجد في المحفل العالمي 3 مرات متتالية، حيث كان الفريق قد شارك في النسخة الماضية من مونديال الأندية وحقق المركز الرابع.

النصر السعودي

قد يكون نادي النصر قد تعلم من أخطاء الماضي واصبح جاهزًا لخوض منافسات دوري أبطال آسيا نسخة 2020 بكل قوة، بعدما خرج من النسخة الماضية بدور ربع نهائي البطولة أمام نادي السد القطري الذي يقع معه في نفس المجموعة بالنسخة الحالية.

النصر على خطى جاره الهلال حافظ على الجهاز الفني بقيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا الذي قاد الفريق لتحقيق لقب الدوري السعودي للمحترفين، وكذلك اللاعب الأجانب أصحاب المهارات الخاصة ومنهم عبدالرزاق حمد الله ونور الدين أمرابط وجوليانو والحارس الأسترالي برادلي جونز.

وبالتأكيد سيكون التواجد في المحافل العالمية والمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية في نسختين متتالين دافعًا كبيرًا للجميع في أول نادٍ سعودي حمل لقب العالمي في المملكة.

السد القطري

الفريق القطري تحت قيادة المدير الفني تشافي هيرنانديز يأمل في تحقيق اللقب الذي كان قريبًا منه العام الماضي وخرج أمام البطل الهلال في قبل نهائي البطولة بفارق هدف واحد فقط.

ويمتلك الفريق السداوي بين صفوفه أكثر من لاعب مميز على رأسهم أفضل لاعب في آسيا العام الماضي أكرم عفيف، وكذلك المهاجم الجزائري بغداد بونجاح، وعلى الرغم من معاناة الفريق في بعض المباريات مؤخرًا، إلا أن الفريق قادر على التعافي والوصول بعيدًا بهذه البطولة، خاصة بعد الثقة التي منحتها الإدارة للمدرب الإسباني الشاب.

الدحيل القطري

الطرف الأخر للكرة القطرية المرشح لفوز باللقب هو فريق الدحيل الذي دعم صفوفه بعناصر أكثر من رائعة تمتلك خبرة كبيرة في الملاعب الأوروبية ومنها مهاجم يوفنتوس الإيطالي ماريو ماندجوكيتش وسونج هان الوافد من نفس الفريق أيضًا.

كما يتواجد في قائمة الفريق من الموسم الماضي الثنائي إدميلسون جونيور ومهدي بنعطية، هذا بجانب بعض الأسماء المحلية المميزة أمثال المعز علي أحمد ياسر وعاصم ماديبو.

بالتأكيد جميع هذه الأسماء ستكون حاضرة في المواجهات الحاسمة للفريق، ولا يُمكن عدم تواجده في قائمة المرشحين للفوز باللقب