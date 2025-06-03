ما الفرق المتأهلة إلى دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟

تعرف على الفرق المتأهلة إلى دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 ومن الذي ضمن الوصول إلى دور المجموعات؟

دائمًا ما يترقب مشجعو كرة القدم العربية والآسيوية انطلاق إحدى أهم البطولات في القارة الصفراء وهي بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وبعد موسم مميز ومثير حفل بالمفاجآت في مسابقة 2024-2025، آن الأوان ليتطلع الكل إلى المسابقة الرابعة والأربعين من البطولة الأهم للأندية في آسيا، والثانية بمسماها الجديد "دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026".

مع تنامي الصراع بين فرق الشرق والغرب للتتويج بالكأس الغالية، والتي حاز بها الأهلي السعودي في نسختها الأخيرة. بينما يُعد الهلال الأكثر تتويجاً بالبطولة برصيد أربعة ألقاب، يأتي خلفه بوهانج ستيلرز وأوراوا ريد دايموند برصيد ثلاثة بطولات.

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في السطور التالية نستعرض لكم الفرق المتأهلة إلى دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، ومن الذي ضمن التأهل رسميًا إلى دور المجموعات من البطولة.

ما نظام دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟

كان قد أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إجراء عدة تغييرات في بطولات الأندية بداية من النسخة السابقة من دوري أبطال آسيا للنخبة

ليشارك فيها 24 فريقًا، مقسمين 12 فريقًا من الشرق، ومثلهم في الغرب.

وسيشارك 11 فريق في مجموعة الشرق ومثلهم في الغرب بشكل مباشر، بينما يخوض فريقين من كل منطقة منافسة للتأهل على المقعد الأخير عن طريق الملحق.

وفي دور المجموعات سيخوض كل فريق 4 مباريات على أرضة و4 خارج أرضه، ثم يتأهل 8 فرق إلى دور الـ 16 الذي يقام بنظام الذهاب والإياب، ومنه إلى ربع النهائي.

وبداية من دور ربع النهائي ستقام المباريات بنظام البطولة المجمعة، في دولة واحدة وتم اختيار المملكة العربية السعودية، لتكون المستضيف في أول نسختين من البطولة، لذا بدءً من دور الـ 8 ستقام مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 على الأراضي السعودية.

ما نظام المشاركة الجديد في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟

دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 سيشهد مشاركة 24 ناديًا بصورة إجمالية، يتم تقسيمها على النحو التالي..

22 فريق يتأهل بشكل مباشر من الاتحادات المختلفة، 11 فريق في مجموعة الشرق ومثلهم في مجموعة الغرب.

2 مقاعد إضافية يتم تحديدها بناء على الملحق الخاص في كل منطقة:-

ما هي الفرق المتأهلة لدوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟

بحسب التصنيفات في منطقة الغرب يمتلك كلاً من المملكة العربية السعودية والإمارات ثلاثة مقاعد، ثم تأتي قطر بمقعدين، بالاضافة إلى مقعد لكلاً من إيران، أوبكستان والعراق، على نفس المنوال تم تخصيص ثلاثة مقاعد لكلاً من اليابان وكوريا الجنوبية، بينما تمتلك الصين مقعدين، في حين تم تخصيص مقعداً لكلاً من تايلاند، أستراليا وماليزيا، بالإضافة إلى الملحق الذي يتأهل له فريق من كلاً من قطر وإيران من جهة الغرب، الصين وتايلاند من منطقة الشرق.

وفي الجداول التالية نستعرض لكم الأندية التي ضمنت الوصول إلى دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، بالاضافة إلى الفرق التي ضمنت خوض الملحق.

منطقة الغرب

الدولة الفرق المتأهلة السعودية الأهلي الاتحاد الهلال الإمارات شباب الأهلي دبي الشارقة الوحدة قطر السد الغرافة إيران تراكتور أوزبكستان نسف قرشي العراق بطل دوري نجوم العراق 2024-25

الشرطة / الزوراء الملحق قطر الدحيل إيران سباهان

منطقة الشرق