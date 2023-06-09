"الفرصة لا تزال متاحة أمام الهلال" .. قانوني يثير الجدل في صفقة ليونيل ميسي

بعد أن أعلن العالم استسلامه.. قانوني يفتح باب انتقال ليونيل ميسي إلى نادي الهلال مجددًا

أثار القانوني الرياضي أحمد الشيخي، الجدل في الشارع الرياضي السعودي، بعد فشل صفقة انتقال الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

ميسي البالغ من العمر 35 سنة، رفض عرضًا تاريخيًا للانتقال إلى الهلال، مقابل راتب سنوي يتراوح بين 400 إلى 500 مليون يورو، معلنًا الانضمام إلى إنتر ميامي الأمريكي.

لكن على الرغم من تصريحات الأسطورة الأرجنتينية، إلا أن الشيخي أكد عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، على أن صفقة ليو، لا تزال متاحة أمام الهلال، في الصيف الحالي.

وقال القانوني الرياضي: "ميسي لم يوقع مع ميامي (حتى كتابة هذه التغريدة).. هذا يعني أن الفرصة لا تزال متاحة لنادي الهلال، للتعاقد مع النجم الأرجنتيني".

وأضاف أحمد الشيخي: "إعلان التوقيع مع ميامي، قد يكون مسألة وقتٍ فقط، وأمرًا إجرائيًا، وقد يكون لعبة مساومة تم حبكها بدقة"؛ في إشارة إلى احتمالية أن تكون تصريحات ميسي، مجرد مساومة لرفع راتبه مع الزعيم.

جدير بالذكر أن راتب ليونيل ميسي مع إنتر ميامي - حسب التسريبات الصحفية -؛ يقدر بـ50 مليون يورو في الموسم الرياضي الواحد، مع نسبة من أرباح شركتي "أديداس" و"آبل".