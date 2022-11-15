الفرج يأتي من ميونخ .. رونالدو ووكيله في محادثات مع بايرن

رونالدو ووكيله عقدا محادثات مكثفة مع إدارة بايرن ميونخ خلال الأسبوع الماضي.

أجرى البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي محادثات مع نادي بايرن ميونخ الألماني، حيث يخطط للهروب من "أولد ترافورد" خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

رونالدو قام بلقاء مطول مع الصحفي الإنجليزي الشهير بيرس مورجان، أكد خلاله أنه يشعر بالخيانة لأن مدرب مانشستر يونايتد إريك تين هاج ومدراء النادي يحاولون إجباره على الخروج من "الشياطين الحمر".

لكن صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية كشفت أن رونالدو ووكيله جورج مينديش عقدا اجتماعًا مع ممثلي بايرن ميونخ الأسبوع الماضي، حيث توجه أفراد من إدارة النادي البافاري إلى إنجلترا لإجراء المحادثات، مع البرتغالي ووكيله.

وتأتي تلك التقارير على الرغم من أن أوليفر كان الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ أكد في يوليو الماضي أن النادي البافاري لا يفكر في ضم رونالدو لأنه لا يتوافق مع فلسفة النادي.

مينديش حاول في الصيف الماضي عرض رونالدو على عدد من الأندية، بما في ذلك تشيلسي وسبورتينج لشبونة ونابولي، في محاولة يائسة لإخراج موكله من "أولد ترافورد".