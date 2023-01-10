المحلل التحكيمي: 3 ركلات جزاء لم تُحتسب في مباراة الشباب والاتحاد

المباراة أقيمت مساء أمس وانتهت بالتعادل

Shahid

وجه الحكم المصري السابق سمير عثمان انتقادًا لاذعًا للحكم البولندي سيمون مارتشينياك الذي أدار مباراة الشباب والاتحاد المؤجلة من الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي يوم أمس الإثنين.

الحكم المصري أكد خلال تحليله لأداء الحكم في برنامج "أكشن مع وليد" أن الحكم الذي أدار نهائي كأس العالم قطر 2022 قدم مباراة سيئة جدًا لم يحتسب خلالها 3 ركلات جزاء للطرفين.

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إذ قال "المباراة تضمنت 5 حالات مهمة، الأولى هي ركلة جزاء الشباب وكان قرارًا سليمًا من الحكم، الثانية كانت احتسابه لهدف الاتحاد وأيضًا قراره كان سليمًا".

تابع "الحكم أخطأ في الحالة الثالثة بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح الشباب ضد عبد الرزاق حمدالله، والغريب أنها حالة تُشبه تمامًا ركلة الجزاء التي احتسبها نفس الحكم لصالح الأرجنتين ضد السعودية، فيما الحالة الرابعة كانت خاطئة من جانبه كذلك لأنه لم يحتسب ركلة جزاء لصالح رومارينيو بعد تعرضه للشد داخل منطقة الجزاء".

أتم "الحالة الخامسة تتضمن قرارًا خاطئًا كذلك من جانب الحكم وهي عدم احتساب ركلة جزاء لصالح الشباب بعد إعاقة مهاجمه كارلوس. لو كان الحكم سعوديًا لأحدثت تلك القرارات ضجة كبيرة".

يُشار إلى أن الهلال يُواجه الرائد اليوم في مباراة مقدمة من الجولة الـ15.

Shahid