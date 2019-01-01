دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الفحوصات تثبت سلامة عموري والاتفاق المادي يفصله عن الهلال

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عموري قد يرجع للهلال في حال الاتفاق على التفاصيل المالية
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

أشارت تقارير صحفية، إلى أن صفقة عموري للهلال، في طريقها للاكتمال في حال اتفاق الطرفان على المقابل المادي، الذي يعد سبباً كبيراً في عدم اكتمال الصفقة.

وأجرى اللاعب الإماراتي، فحوصات طبية في مركز فيفا الطبي في دبي، من أجل الاطمئنان على سلامته وأنه تعافى تماماً من الإصابة التي لحقت به منذ عشرة أشهر تقريباً، في الرباط الصليبي.

وأثبت الفحوصات الطبية التي قام بها عموري، سلامته التامة، بالإضافة إلى أنه يستطيع لعب مباراة كاملة، دون أي قلق أو مشاكل من عودة الإصابة.

ومن جانبه يتواجد فهد بن نافل رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، في الإمارات حالياً من أجل التفاوض مع اللاعب على تجديد العقد، ولكن تخفيض قيمة العقد عن الموسم الماضي.

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ويتغيب عموري، عن صفوف المعسكر الإعدادي للهلال المقام في النمسا حالياً استعداداً للموسم الجديد، واستئناف مباريات دوري أبطال آسيا، لحين انتهائه من تمديد تعاقده.

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