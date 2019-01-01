الفجيرة يؤكد اقتراب بن يطور من قطر، ويدرس عرض الشارقة لخلفان

بن يطو قريب جدًا من الرحيل عن الفجيرة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد ناصر اليماحي رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة التقارير الصحفية التي تحدثت عن اقتراب رحيل نجم الفريق "محمد بن يطو" لفريق الوكرة القطري.

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن توصل الوكرة لاتفاق مع اللاعب الجزائري على الانضمام له الموسم القادم رغم أنه مازال مرتبطًا مع ناديه الإماراتي بعقد يمتد حتى 3 سنوات قادمة.

رسميًا | أولمبياكوس يُعلن ضم يوسف العربي من الدحيل

وقال اليماحي أن بن يطو لديه أكثر من عرض محلي وخارجي، وأنه متواجد حاليًا خارج الإمارات وقد بات قريبًا من التعاقد مع أحد الأندية الخليجية، لكن الرئيس لم يُحدد الوكرة بالاسم.

وأضاف اليماحي حسب صحيفة البيان الإماراتية أن ناديه قادر على تعويض رحيل بن يطو جيدًا وأن هناك متسع من الوقت لضم أفضل العناصر لصفوفه.

من جانب آخر، تدرس إدارة "الذئاب" عرض الشارقة للتعاقد مع المهاجم محمد خلفان لموسم واحد على سبيل الإعارة، ومن المتوقع أن تحسم قرارها خلال الساعات القليلة القادمة.

ويرغب بطل دوري الخليج العربي الإماراتي في استعارة خلفان لتعويض رحيل عدد من مهاجمي الفريق هذا الصيف أبرزهم ويلتون سواريز ومعتصم ياسين، وكذلك اقتراب رحيل محين خليفة.