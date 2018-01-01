الفتي الذهبي دي ليخت يؤجل رحيله من أياكس

دي ليخت حصل صباح اليوم على جائزة الفتي الذهبي في أوروبا

فيسبوك تويتر بلال محمد

أوضح ماتياس دي ليخت، لاعب نادي أياكس الهولندي مستقبله مع فريقه، وذلك عقب فوزه بجائزه الفتي الذهبي في أوروبا صباح اليوم.

وحصل الظهير الأيسر صاحب الـ 19 عاماً، على الجائزة متفوقاً على كل من مبابي، أرنولد، فينسوس، حكيمي، كلويفرت، فودين وحسام عوّار.

وقال دي ليخت في تصريحات صحفية: "علمت خبر فوزي من وكيل أعمالي رايولا، وأبلغني النادي أيضاً، لقد تابعت قائمة الفائزين بالجائزة في السنوات الماضية مليئة بالأسماء المعروفة التي أعرفها عن ظهر قلب".

هذا الفتى تفوّق على كل من مبابي، أرنولد، فينسوس، حكيمي، كلويفرت، فودين وحسام عوّار في سباق جائزة الفتى الذهبي 👏



دي ليخت حصل على 224 نقطة

ومبابي حصل على 14 نقطة 🙄



⭕️ هو أيضًا أول لاعب هولندي ينال الجائزة منذ حصول فان دير فارت على أول نسخة لها عام 2003 مع فريق أياكس أيضًا pic.twitter.com/3EJikRP7ks — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 17, 2018

وواصل: " إذا كان عليّ ذكر اسم واحد، سيكون ميسي الجميع يعرفونه ويعرفون ما فعله لكرة القدم، أنا أحبه حقاً، أنا فخور بالفوز باللقب الذي حصل عليه قبل 13 عاماً".

وحول مستقبله مع أياكس: "في نهاية الموسم سأفكر إذا كان الوقت حان للرحيل من أياكس أم لا، ولكن بالطبع سأستشير وكيل أعمالي، ولكن في الفترة الحالية كل تركيزي مع الفريق".

وأتم تصريحاته قائلاً: "أنا حقاً سعيد بكوني اول مدافع يحقق تلك الجائزة، من المتعارف أنه يحصل عليها المهاجمين ولاعبو الوسط، كوني أول مدافع هذا يجعل الأمر رائعاً".

الجدير بالذكر ان دي ليخت هو أول لاعب هولندي ينال الجائزة منذ حصول فان دير فارت على أول نسخة لها عام 2003 مع فريق أياكس أيضاً.