الفتح يُعطل النصر في مباراة مُثيرة تحكيميًا

حسمت نتيجة التعادل السلبي مواجهة فريقي الفتح والنصر في المباراة التي جمعت الفريقين

فيسبوك تويتر ماجد جزر

حسمت نتيجة التعادل السلبي مواجهة فريقي الفتح والنصر في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الخامسة عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشوط الأول مثل ضغطاً كبيراً على دفاع الفتح من قبل لاعبو النصر والمدير الفني هيلدر كريستوفا الذي قرر الدفع بثنائي الهجوم عبد الرزاق حمد الله و محمد السهلاوي.

وحاول لاعبو النصر تسجيل هدف مبكر خلال الربع ساعة الأولى من المباراة وسط ترجع من قبل لاعب الفتح، وكاد أن يُسجل العالمي من عرضية خطيرة من لاعب النصر أحمد موسى ولكن دفاع الفتح أبعدها لخارج منطقة الجزاء. اختيارات المحررين جول 25 - أشرف خضر: شخصية حجازي تجعله الأفضل في مصر وسيلعب لنادي أكبر قريبًا

جول 25 - ياسين بونو: إشادة العرب تُشعرني بالفخر والمغرب ستنافس على لقب إفريقيا

جول 25 - تركي العوادي: الدوسري ينقصه الهدوء والثقة والكرة ليست كل اهتمام اللاعب السعودي

جول 25 - عبده عطيف: طموح عبد الله لا ينتهي ويستطيع اللعب في دوريات أوروبا

أتبعها النصر هجمة خطيرة عبر تسديدة أولى لجوليانو يتصدى لها حارس الفتح وتسديدة ثانية لأحمد موسى يبعدها الدفاع لركلة ركنية.

النصر واصل ضغطه ولكن هذه المرة عن طريق رأسية قوية من كريستيان راموس لاعب النصر ولكن في أيدي حارس الفتح كوفال في الدقيقة 37.

لاعبو الفتح ردوا من بعيد عن طريقة تسديدة خطيرة من لاعب الفتح عبدالقادر الوسلاتي تمر بجوار مرمى حارس النصر براد جونس، قبل نهاية الشوط الأول بدقائق.

الإعلامي @khdier3500 يتحدث عن أهم ما يميز الموسيقار @Otayfff8 بعد اختياره في قائمة #جول25 🗣️ pic.twitter.com/UIqtbkOdVK — موقع قول السعودي (@GoalSA) December 28, 2018

الشوط الثاني كان مثيراً، حيث شهد حالة طرد لمدافع النصر كريستيان راموس، بعد تدخل قوي على اللاعب ياسين حمزة، ليُشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء للاعب.

الأثارة لم تتوقف، حيث أحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للعالمي، إلا انه بعد العودة إلى تقنية الفيديو ألغى الحكم القرار بسبب عدم تعمد ياسين حمزة لمس الكرة بيده وذلك في الدقيقة 79.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع سقط أحمد الناظري لاعب الفتح بعد تدخل حارس النصر، واحتسب الحكم ركلة جزاء، وتقدم لها اللاعب عبد القادر الوسلاتي ولكنه وضعها خارج المرمى.

بهذه النتيجة بقى نادي النصر في الوصافة ورفع رصيده إلى 33 نقطة، بينما رفع الفتح رصيده إلى 20 نقطة ليتواجد في المركز الثامن بشكل مؤقت.