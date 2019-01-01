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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الفتح يخطف فوزاً مثيراً من الشباب في الدوري السعودي

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سجل هدف لاعب الفتح إبراهيم الشنيحي هدف الفوز لفريقه وذلك في الدقيقة 88، ليخطف نقاط هامة لصالح فريقه
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

خطف نادي الفتح فوزاً ثميناً على حساب الشباب الفوز بنتيجة 1\0 في الجولة التاسعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والذي جمعتهم على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي.

وسجل هدف لاعب الفتح إبراهيم الشنيحي هدف الفوز لفريقه وذلك في الدقيقة 88، ليخطف نقاط هامة لصالح فريقه.

وتلقى حسن معاذ مدافع نادي الشباب، بطاقة حمراء في مواجهة فريقه الدورية أمام الفتح، اليوم السبت، في ثاني مباراة رسمية له بعد عودته إلى الفريق العاصمي.

وتحصل معاذ عند الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول البطاقة الصفراء الأولى، قبل أن يطرده الحكم بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 56 بسبب إعاقته للاعب الفتح.

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وفي الشوط الثاني تواصلت اثارة المباراة وكاد الروماني بوديسكو لاعب الشباب أن يفتتح التسجيل بعد تلقيه كرة أمام المرمى من زميله المغربي مبارك بوصوفه ليسدد الكرة ذهبت بعيداً عن الشباك. وواصل الشباب هجومه وأهدر لاعبه مبارك بوصوفه هدفاً محققاً عقب تلقيه كرة عائدة من حارس الفتح إلا أنه سدد الكرة فوق العارضة.

بهذه النتيجة توقف رصيد الشباب عند 34 نقطة، ليتواجد بهم في المركز الرابع، ورفع الفتح رصيده إلى 25 نقطة، ليتواجد في المركز الثامن.

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