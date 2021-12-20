الفتح والاتحاد: مباشر لحظة بلحظة

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الفتح 2 × 2 الاتحاد

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75' جوووووووووول الاتحاد يسجل التعادل بعد عرضية على رأس رومارينيو الذي حولها في المرمى ليعيد المباراة لنقطة البداية

73' مهارة فردية رائعة من فهد المولد وانطلاقة نحو المرمى لكن الكثرة تغلب الشجاعة والدفاع يتدخل وتصل سهلة في يد الحارس.

70' ضغط متواصل من النمور ودفاع الفتح حاضر

65' الشمراني يحاول مرة أخرى وتسديدة على حدود المنطقة لكن خارج الملعب

59' القائم يتدخل .. الاتحاد كان قريبًا من التعديل بعد تسديدة قوية من نياكاتي اصطدمت بالقائم الأيسر.

51' اوووووووه فرصة خطيرة للاتحاد عن طريق الشمراني ووصلت إلى عزيز البيشي لكن لم يتمكن من لمسها وتحويلها لهدف لتمر بجانب الشباك.

انطلاق الشوط الثاني

45+4' الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الفتح على الاتحاد بهدفين مقابل هدف، في دور الـ 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

45' حكم المباراة يقرر احتساب 4 دقائق كوقت بدل من الضائع في شوط المباراة الأول.

42' يا ربااااااااااااااااه، كورنادو يسدد كرة قوية من حدود منطقة الجزاء، تصدى لها كوفال بصعوبة بالغة، لتخرج إلى ركلة ركنية لم يستفد منها الاتحاد.

40' المباراة أصبحت أسرع في الدقائق الماضية، والاتحاد يضغط بقوة بحثًا عن هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول.

38' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول، رومارينيو ينفذ ركلة الجزاء بنجاح على يمين ماكسيم كوفال، الذي توجه مع تسديدة البرازيلي، لكن الكرة كانت أقوى من اللحاق بها.

36' أووووووووووووووووووووووووووووووو، المباراة تشتعل، الاتحاد يحصل على ركلة جزاء، بعد لمسة يد على صالح النشمي مدافع الفتح بعد كرة لعبها رومارينيو بالرأس، واصطدمت في يد المدافع.

30' الاتحاد لا يزال يبحث عن العودة في المباراة، لكن دون تهديد قوي لمرمى الفتح حتى الآن.

28' خطورة الفتح تتواصل، وكريستيان كويفا يطلق تسديدة قوية من حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم.

22' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول، الهدف الثاني لصالح الفتح عن طريق مراد باتنا مرة أخرى، بعد ركلة ركنية وصلت إلى باتنا داخل منطقة الجزاء، ليسدد الكرة على الطائر وتسكن شباك الاتحاد.

20' الفتح يواصل الضغط على الاتحاد في الدقائق الماضية بحثًا عن تسجيل الهدف الثاني وقتل المباراة، لكن جروهي لا يزال صامدًا رغم الهدف الذي تلقاه.

17' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول، الفتح يسجل الهدف الأول عن طريق مراد باتنا، الذي سدد ضربة حرة مباشرة بطريقة أكثر من رائعة سكنت شباك مارسيلو جروهي.

15' مرور أول ربع ساعة من المباراة، واللقاء على صفيح ساخن بين الفريقين، وإن كان التعادل هو سيد الموقف حتى الآن.

10' أووووووووووووووو رومارينيو يضيع الهدف الأول لصالح الاتحاد، بعد كرة داخل منطقة الجزاء مهدها له أحمد حجازي المتقدم في ركلة ركنية، ليسدد البرازيلي كرة على الطائر، مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الفتح.

5' مرور خمس دقائق من عمر المباراة، والتعادل السلبي هو النتيجة السائدة في المباراة، وإن كانت السيطرة على الكرة متبادلة بين الاتحاد والفتح.

والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة..

تشكيل الفتح:

التشكيل| 4-2-3-1

ماكسيم كوفال

صالح النشمي - قاسم لاجامي - عبد الله اليوسف - عمار الدحيم

عباس الحسن - محمد الفهيد

مراد باتنا - كريستيان كويفا - جوستاف ويخايم

فراس البريكان

🗒️| تعرف على قائمة #الفتح لمواجهة الاتحاد ضمن دور الـ16 من #أغلى_الكؤوس 🏆 pic.twitter.com/xeYsd3ExRn — نادي الفتح السعودي (@FatehClub) December 20, 2021

تشكيل الاتحاد:

التشكيل| 3-4-1-2

مارسيلو جروهي

زياد الصحفي - أحمد حجازي - حمدان الشمراني

عبد العزيز البيشي - كريم الأحمدي - عبد الإله المالكي - عبد الرحمن العبود

إيجور كورونادو

رومارينيو - يوسف نياكاتي

📋| إليكم القائمة التي اختارها كونترا لمواجهة #الاتحاد_الفتح 👇 pic.twitter.com/ogG8hZQEZV — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) December 20, 2021

أما الفتح، الذي وصل إلى نصف النهائي في النسخة الماضية من كأس خادم الحرمين الشريفين، فيأمل في تحقيق المفاجأة وإقصاء الاتحاد، ومواصلة مشواره سعيًا لتحقيق اللقب الأول في البطولة.

الاتحاد يدخل المباراة وهدفه تحقيق الفوز من أجل التأهل إلى دور الثمانية من كأس خادم الحرمين، ومواصلة المشوار نحو الظفر باللقب الغائب منذ مدة طويلة عن قلعة "العميد".

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الفتح والاتحاد، والتي تقام ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2021-22.