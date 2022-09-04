تابع مباشرةً ولحظة بلحظة أحداث مباراة الفتح والهلال في الجولة الثالثة من الدوري السعودي 2023، والمقامة في مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية

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الفتح 1X 0 الهلال

مباشر لحظة بلحظة

Goal Ar

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الفتح - الهلال الأحد 4 سبتمبر 2022،

18:35 السعودية، 17:35 مصر شاهد VIP مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية

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51' أو هووووووووووووووو، ماريجا يهدر فرصة الهدف الثاني لصالح الهلال، بعد أن تصدت العارضة لضربة رأس مثالية للمهاجم المالي.

50' الفتح بدأ الشوط الثاني بقوة بحثًا عن هدف تعديل النتيجة.

46' انطلاق الشوط الثاني.

45+4' نهاية الشوط الأول من مباراة الفتح والهلال في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين، بتقدم "الزعيم" بهدف دون رد.

40' هدوء شديد في المباراة منذ هدف الهلال، والخطورة غائبة تمامًا على المرميين، رغم وجود محاولات لاختراق الدفاع من الفريقين.

30' الخطورة غائبة من الجانبين في الفترة الماضية من زمن المباراة الأول، والنتيجة لا تزال على حالها بتقدم الهلال بهدف دون رد.

20' الفتح يعتمد بشكل واضح على الهجمات المرتدة في الدقائق الماضية، والهلال يحاول تعزيز النتيجة بتسجيل الهدف الثاني، لكن الفريقين لم يهددا الحارسين.

11' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول، الهدف الأول لصالح الهلال عن طريق لوسيانو فييتو.

الأرجنتيني استفاد من كرة عائدة من دفاع الفتح، وتمكن من السيطرة عليها رغم الضغط ووضع الكرة بمهارة عالية في المرمى.

10' الفتح هو الطرف المسيطر على الكرة أكثر في الدقائق القليلة الماضية، لكن دون أي تهديد لمرمى العويس.

5' الهدوء يسيطر على الدقائق الأولى في المباراة، والفريقان يتبادلان السيطرة على الكرة دون تهديد حقيقي على المرمى.

2' سالم الدوسري يهدر فرصة الهدف الأول لصالح الهلال بصورة لا تُصدق، بعد أن سدد كرة من حدود منطقة الست ياردات بعيدة تمامًا عن المرمى.

الآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة.

تشكيل الهلال:

التشكيل| 4-4-1-1

عبد الله المعيوف

ناصر الدوسري - علي البليهي - محمد جحفلي - سعود عبد الحميد

موسى ماريجا - جوستافو كويلار - سلمان الفرج- سالم الدوسري

أندريه كاريلو

لوسيانو فييتو

تشكيل الفتح:

التشكيل| 4-4-1-1

رينيه جاكوب

نواف البوشل - فران فيليز - مروان سعدان - توفيق بوحميد

مراد باتنا - محمد الفهيد - بيتروس ماثيوس - كريستيان كويفا

سفيان بن دبكة

أيمن الخليف

أما الفتح فرغم خسارة المباراة الافتتاحية لكن عاد واكتسح الباطن بخماسية وسوف يقاتل حتى لا يكون خصمًا سهلًا للزعيم.

الهلال حقق الفوز في أول مباراتين على الخليج والفيحاء ويحاول الاستمرار في سلسلة النتائج الإيجابية لضمان الاستمرار والحفاظ على اللقب.

أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الفتح والهلال، في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي موسم 2022-23، والتي تقام على مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية