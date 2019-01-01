الفتح السعودي يُعلن الموافقة على إعارة فتحي الجبال لنادي الصفاقسي

يقود الجبال فريق الصفاقسي حتى نهاية الموسم 2018\2019 بالدوري التونسي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أصدر نادي الفتح بيانًا رسميًا أعلن فيه إعارة المدير الفني التونسي فتحي الجبال مدرب الفريق إلى نادي الصفاقسي.

ومن المقرر أن يقود الجبال فريق الصفاقسي حتى نهاية الموسم 2018\2019 بالدوري التونسي على سبيل الإعارة فقط.

بيان إدارة نادي الفتح جاء فيه أن الموافقة على إعارة الجبال للصفاقسي، يأتي في ضوء علاقات التعاون بين الفريقين.

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(@Flamengo :📸) pic.twitter.com/LEZ43o6hlD — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 1, 2019

وفي نفس الصدد قدم مجلس إدارة الصفاقسي، شكره وتقديره للفتح، على التعاون الكبير معهم، وتلبية طلبهم من أجل استكمال الموسم الرياضي الحالي، وإنهاءه بأفضل شكل ممكن.

ويُعد الجبال أحد أفضل المدربين الذين قادوا الفتح خلال السنوات الأخيرة، وقاد الفرق لتحقيق لقب تاريخي بدوري المحترفين عام 2013.

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يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتم فيها إعارة المدير الفني التونسي من قبل نادي الفتح، حيث كان قد أعارة من قبل لنادي الأهلي السعودي.