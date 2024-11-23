سنلعب بالشباب والناشئين .. الفتح يتخذ قرارًا مفاجئًا قبل مواجهة الاتحاد!

الفتح يُعاني بسبب كثرة الإصابات

اتخذ نادي الفتح قرارًا مفاجئًا، قبل مواجهة الاتحاد في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث قرر الاعتماد على اللاعبين الشباب والناشئين!

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ويستضيف الاتحاد نظيره الفتح مساء غدٍ الأحد، بالجولة الحادية عشر، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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وأعلن الفتح عبر موقعه الرسمي، عن أن فريقه يواجه تحديات كبيرة، بسبب الغيابات المؤثرة في الفريق، بسبب إصابة عدد من اللاعبين وخضوعهم للعلاج.

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وأوضح النادي أنه سيقوم بالاعتماد على اللاعبين الشباب والناشئين، في خطوة تعكس حرص النادي على الاستفادة من مواهبه، في ظل الظروف التي يمر بها –وفقًا لما جاء في بيان الفتح-.

ويبحث الاتحاد عن تحقيق الانتصار بالمباراة، من أجل مواصلة مطاردة الهلال على صدارة ترتيب دوري روشن السعودي، بينما يُريد الفتح الابتعاد عن منطقة الهبوط.