الغيابات تضرب بايرن ميونخ قبل مواجهة هيرتا برلين

أعلن هانزي فليك، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، استبعاد سيرجي جنابري من التدريبات خلال معسكر الفريق الشتوي بقطر، للإصابة.

ويعاني سيرجي جنابري، من مشاكل في وتر العرقوب، إلا أنه لم يتخلص منها، حيث لم يستطع الركض خلال تدريبات اليوم الأربعاء.

وقال فليك، في تصريحات للصحفيين، إن جنابري لن يشارك في التدريبات خلال فترة المعسكر بقطر، كما ألمح إلى إمكانية غيابه عن مباراة هيرتا برلين، في 19 يناير الحالي، بالدوري الألماني، كإجراء احترازي.

كما ألمح فليك، إلى غياب كينجسلي كومان عن مباريات بايرن ميونخ حتى نهاية شهر يناير الجاري، وهو ما يعني غيابه عن مواجهتي هيرتا برلين وشالكه.

المصائب لا تأتي فرادى، فمدرب بايرن ميونخ سيفتقد خدمات جوشوا كيميتش، أمام نادي العاصمة الألمانية، بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات.

ويحتل بايرن ميونخ، المركز الثالث، بجدول ترتيب الدوري الألماني، إذ يفصله عن لايبزيج المتصدر 4 نقاط.