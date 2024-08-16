الغوها كما فعلتم مع "كرة السلة" .. زمن نجوم أبناء الهلال في طريقه نحو الهاوية!

هل ينتهي زمن شباب وناشئي الهلال؟

دائمًا ما يكون قطاع الناشئين والشباب في أي نادٍ في العالم، هو مصدر جيد للمواهب الجديد التي يتم تصديرها إلى الفريق الأول، وكان ينطبق هذا الأمر على الهلال، ولكن ما حدث خلال السنوات الأخيرة يُشير إلى أن هذا الأمر قد تغير داخل الزعيم!

الكثير من النجوم الذين برزوا في الكرة السعودية هم أبناء نادي الهلال، أبرزهم كان سامي الجابر ويوسف الثنيان وصالح النعيمة ونواف التمياط وتطول القائمة، حتى وصلنا إلى الجيل الحالي الذي ضم سلمان الفرج وسالم الدوسري.

ولكن يبدو أن السنوات القادمة لن ترى ظهور نجومًا جديدة من فرق الناشئين والشباب، في ظل التفريط في النجوم الصاعدة المستمر.

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الجوير ولقحطاني ورديف أمل سيتم التفريط فيه

يمتلك الهلال حاليًا ثلاثي شباب مميز وهم مصعب الجوير ومحمد القحطاني وعبد الله رديف، حيث يبدو أن الهلال ليس متمسكًا باستمرارهم مع الفريق.

الأخبار تُشير إلى أن الهلال اتفق بالفعل على أن ينتقل مصعب الجوير إلى الشباب مُعارًا، ضمن صفقة الظهير الأيسر متعب الحربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كما أن اسم محمد القحطاني جاء ضمن قائمة اللاعبين المرشحين بالرحيل عن صفوف نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الجارية استعدادًا للموسم المقبل.

وارتبط اسم عبد الله رديف هو الآخر بالاحتراف الأوروبي مؤخرًا، دون أي جديد في موقفه، حيث من المنتظر أن يتم حسم موقفه خلال الأيام القادمة.

وبالتالي سيُفرط الهلال في 3 لاعبين شباب "حتى لو مؤقتًا"، ليقضي على آخر ما تم تصعيده من شباب النادي خلال الفترة الماضية، وذلك في ظل رغبته في ضم لاعبين جاهزين فنيًا ويستطيعون الحفاظ على تنافسية الفريق!

خاصة الثنائي محمد القحطاني ومصعب الجوير، بعدما قدما مستويات رائعة خلال المعسكر الذي أقيم في النمسا استعدادًا للموسم الجديد.

الغوا الناشئين كما فعلتم مع السلة!

طالما أصبح الهلال لا يُريد الاستفادة من فرق الشباب والناشئين، فأنصحهم بأن يتخذوا قرارًا مماثلًا لما اتخذوه بإلغاء لعبة كرة السلة في النادي!

الهلال قرر مؤخرًا إلغاء لعبة كرة السلة نهائيًا، بسبب قلة الموارد المالية، بناءً على طلب ستيف كالزادا الرئيس التنفيذي للنادي، كما ذكر برنامج "برا 18".

إلغاء فرق الناشئين والشباب بنادي الهلال سيوفر أيضًا الكثير من الأموال، وستستطيع الإدارة الاستفادة منها في التعاقد مع لاعبين جدد يستطيعون تقديم الإضافة.

ملف الناشئين والشباب بنادي الهلال يجب على الإدارة أن تدرسه بعناية شديدة، ويجب تطويره بالشكل الذي يليق باسم الزعيم محليًا وآسيويًا وعالميًا، بأن يفرز سنويًا موهبتين على أقل تقدير، يستطيعون تقديم الإضافة المرجوة.

نُريد أن نرى نجومًا محليين مميزين من أبناء الهلال مرة أخرى، فهم سيساهمون بكل تأكيد في بناء منتخب سعودي قادر على المنافسة خلال النسخ القادمة من كأس العالم، خاصة مونديال 2034 الذي سيقام بالمملكة.