“الغوا بعض المباريات”.. نجم مانشستر سيتي يساند جوارديولا قبل عودة دوري الأبطال!

مدافع مانشستر سيتي غاضب من ضغط المباريات...

انتقد مانويل أكانجي، مدافع مانشستر سيتي، ضغط المباريات في البطولات المختلفة، والذي يؤدي إلى ارهاق اللاعبين، وعدم حصولهم على الراحة المطلوبة، وتضامنه مع بيب جوارديولا، في حربه ضد ضغط المباريات.

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وكان بيب جوارديولا، قد انتقد زيادة عدد البطولات والمباريات، في أكثر من مرة، وانضم له أكانجي، عند سؤاله عن النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا.

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ويستعد مانشستر سيتي، لاستضافة إنتر، في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، مساء الأربعاء القادم، قبل أن يواجه آرسنال في الدوري الإنجليزي يوم الأحد 22 سبتمبر.

وقال أكانجي في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية: "الآن الأمر أصبح تعقيدًا، مع المزيد من المباريات، كانت ست مباريات في الدور الأول من دوري أبطال أوروبا، الآن يمكن أن تصل إلى 10 مواجهات".

وتابع: "إذا كان هناك تغيير في نظام البطولة، فيجب أن نقلص عدد المباريات، لا يمكنكم إضافة مباراة تلو أخرى، وافتراض أن كل شيء سيسير كما كان عليه".

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وأضاف: "عليهم أن يفكروا في اللاعبين، عندما تصبح المباريات أكثر صعوبة فالجميع يريد إظهار أفضل ما لديه، ولكن في مرحلة ما سيكون الجميع متعبًا للغاية لخوض المزيد من المباريات".

وأكمل: "نحن نتدرب بجد قدر الإمكان، ولكن يجب أن يكون هناك حد، لدينا مباريات كأس العالم للأندية في نهاية الموسم، فلنفترض أننا حققنا لقب الدوري، ثم وصلنا إلى نهائي كأس العالم، ثم بعدها بثلاثة أسابيع كأس الدرع الخيرية، متى سنحصل على إجازة".