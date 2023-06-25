الغموض ينكشف .. بنزيما لم يرحل مجاناً عن ريال مدريد!

هل رحل بنزيما مجانًا من ريال مدريد؟

كان رحيل كريم بنزيما من ريال مدريد وانتقاله لفريق الاتحاد السعودي غريبًا وسريعًا جدًا وبدون أي تفسيرات من النجم الفرنسي.

وأكدت بعض التقارير أنه رحل عن ريال مدريد مجانًا، على الرغم من امتداد عقده مع الفريق الملكي حتى عام 2024 والذي تم تفعيله عقب فوز النجم الفرنسي بالكرة الذهبية.

ووفقًا للصحفي الفرنسي رومان مولينا، لم يرحل بنزيما مجانًا من ريال مدريد بل حصل النادي الإسباني على مبلغ مالي لم يتم الكشف عنه، وأن إدارة الريال راضية برحيل اللاعب بهذا المبلغ بعدما اشترته في البداية مقابل 35 مليونًا وغطت مساهمته مع الفريق أكثر مما تم دفعه.

وكان ريال مدريد قد أعلن رحيل بنزيما عقب انتهاء عقده بنهاية الموسم وانضم لصفوف الاتحاد في صفقة انتقال حر.

ووقع بنزيما مع الاتحاد السعودي لمدة 3 سنوات بقيمة 55 مليون دولار كراتب سنوي.





