الغموض مستمر .. طبيب منتخب مصر يفجر مفاجأة جديدة في إصابة محمد صلاح

ما هو مصير محمد صلاح بعد إصابته؟!

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زاد محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم، "اللغز" بشأن مصير النجم محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، في بطولة كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها كوتِ ديفوار على أراضيها، في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير.

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صلاح البالغ من العمر 31 سنة، تعرض للإصابة في "العضلة الخلفية"، في الوقت بدل الضائع من عمر مباراة مصر وغانا، التي انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2)، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة الإفريقية.

أبو العلا كشف في تصريحات لوكالة "رويترز"، عن أن قرار مشاركة صلاح، في المباريات القادمة بكأس أمم إفريقيا من عدمها، تأجل بشكل رسمي.

وأوضح أن نتائج الفحوصات التي أجراها مهاجم ليفربول، لم تظهر بشكل كامل يوم الجمعة؛ لذلك لم يستطع الجهاز الطبي للمنتخب المصري، حسم قراره.

ويستعد منتخب الفراعنة لمواجهة الرأس الأخضر، مساء يوم الإثنين القادم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، في مباراة مصيرية ستحسم تأهله إلى دور الـ16 أو توديعه للمسابقة.

جدير بالذكر أن منتخب مصر الأول لكرة القدم، يحتل وصافة المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم إفريقيا، برصيد نقطتين، خلف الرأس الأخضر "المتصدر" بـ6 نقاط، بينما تأتي غانا وموزمبيق، في المركزين الثالث والرابع، بنقطة واحدة فقط.

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