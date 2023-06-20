رغم الغضب الجماهيري .. النصر يتفق مع صديق كريستيانو رونالدو بـ"الشرط الجزائي"

إرضاء كريستيانو رونالدو أهم في النصر من الغضب الجماهيري!

يستعد مسؤولو نادي النصر، لدفع قيمة "الشرط الجزائي" في عقد أحد النجوم العالميين؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

النصر وعد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، بصفقات عالمية كبرى في الصيف الحالي؛ لمساعدته على العودة إلى منصات التتويج مجددًا، بعد موسم صفري في 2022-2023.

ووفقًا لصحيفة "footmercato"، يضع العالمي "الرتوش الأخيرة" في صفقة النجم البرتغالي ويليام كارفاليو، متوسط ميدان نادي ريال بيتيس الإسباني؛ حيث تم التوصل إلى اتفاق مبدئي على البنود الشخصية في العقد.

وكشفت الصحيفة، عن أن نادي النصر، سيدفع الشرط الجزائي في عقد كارفاليو مع ريال بيتيس، والذي يُقدر بـ2 مليون يورو فقط، لافتة إلى أن قيمة الصفقة ستكون أعلى من ذلك بكثير، باحتساب الرواتب الضخمة التي سيحصل عليها اللاعب.

وأشارت إلى أن رونالدو، لعب دورًا كبيرًا في حسم الصفقة لمصلحة الفريق النصراوي؛ خاصة أنه يرتبط بعلاقة قوية مع مواطنه البرتغالي.

جدير بالذكر أن قطاعًا كبيرًا من جماهير نادي النصر، انتفض عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وأعرب عن رفضه صفقة ويليام كارفاليو "31 سنة"، مطالبين بضم لاعبين عالميين، أصغر سنًا، خاصة في مركز خط الوسط الحيوي.