بعد الغضب الجماهيري .. الأهلي يعلن التعاقد مع صفقة كبيرة رسميًا

اسم كبير ينضم إلى النادي الأهلي رسميًا

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في ظل تصاعد "الغضب الجماهيري"، بشكل الكبير؛ كشف مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي، مساء اليوم الإثنين، عن صفقة رسمية "مهمة".

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الجماهير الأهلاوية أعربت عن غضبها، في الساعات القليلة الماضية؛ بسبب الأخبار المنتشرة بشأن انسحاب النادي، من إبرام أي صفقة جديدة، لتدعيم صفوف الفريق الأول، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

ومع عدم التعاقد مع أي لاعب جديد.. أعلن الأهلي في بيان رسمي، التوقيع مع البريطاني رون جورلي؛ لتولي منصب الرئيس التنفيذي للنادي، بشكل رسمي.

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وأكد الراقي، على أن التوقيع مع جورلي، الذي يملك خبرة تزيد عن الـ25 عامًا؛ يأتي لتعزيز مسيرة النادي الرياضية والإدارية والتجارية، وفقًا لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وعمل جورلي في العديد من الأندية الإنجليزية؛ أبرزها مانشستر يونايتد، بالإضافة إلى فترته الذهبية مع تشيلسي، في الفترة من 2009 إلى 2014.

جدير بالذكر أن تشيلسي، توّج بلقب دوري أبطال أوروبا - لأول مرة في تاريخه -، في عهد رون جورلي؛ إلى جانب تحقيق العديد من الإنجازات الأخرى؛ مثل "الدوري الأوروبي والدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد".

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