الغريم السابق يريده.. اتحاد جدة يناقش 3 عروض مقدمة لنجمه

القرار في يد جاياردو

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كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب أحد محترفي نادي الاتحاد السعودي، من الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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وقال الصحفي رودي جاليتي، خبير الانتقالات، عبر حسابه الشخصي بموقع "X" (تويتر سابقًا)، إن اتحاد جدة تلقى 3 عروض حاليًا من أجل التخلي عن لاعبه البرتغالي جواو فيليبي جوتا.

وأشار جاليتي، إلى أن جوتا مطلوب من 3 أندية، أحدهم سعودي ويريد ضمه لنهاية الموسم على سبيل الإعارة، مؤكدًا أن إدارة العميد ستجلس مع المدرب مارسيلو جاياردو لحسم مصير اللاعب.

وكانت تقارير بريطانية، قد أكدت أن نادي توتنهام الإنجليزي يراقب اللاعب البالغ من العمر 24 عاما، بعد استبعاده من قائمة الاتحاد المحلية، حيث كان الجناح البرتغالي من الأهداف الرئيسية للنادي قبل أن يخطفه العميد.

وكان نادي الاتحاد قد أعلن في 3 يوليو الماضي التعاقد مع اللاعب البرتغالي قادمًا من سيلتك الإسكتلندي، في صفقة كلفت خزينة العميد قرابة 30 مليون يورو، حيث يمتد عقده مع بطل الدوري السعودي، حتى يونيو 2025.

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ومن المفهوم سبب مراقبة توتنهام للاعب، حيث يشرف على تدريب النادي حاليا، الأسترالي انجي بوستيكوجلو المدرب السابق لنادي سيلتيك الاسكتلندي والذي أشرف على اللاعب في 87 مباراة ساهم من خلالها جوتا بتسجيل 54 هدفا.

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