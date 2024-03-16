الغرور يتسلل إلى جيسوس؟ .. قرار مفاجئ من مدرب الهلال قبل مواجهة "الخصم العنيد"!

هل يدفع الزعيم ثمن الاستهتار؟

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فاجأ البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للهلال، لاعبيه بقرار غير معتاد عشية مباراة الزعيم ضد ضمك.

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ويستضيف الهلال نظيره ضمك، مساء اليوم السبت على ملعب المملكة أرينا، ضمن منافسات الجولة 24 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن جيسوس، سمح للاعبين بمغادرة النادي بعد التدريبات دون أن ينظم معسكرًا لمواجهة ضمك، وهو أمر غير معتاد داخل الفريق خلال المباريات الماضية.

وأضافت الصحيفة نقلًا عن مصادرها، أن قرار جيسوس بالسماح للاعبيه بمغادرة النادي بعد التدريبات، جاء بهدف منحهم راحة كافية والبقاء بجانب عائلاتهم خلال شهر رمضان المبارك.

ويثير هذا القرار مخاوف جماهير الهلال، حيث يعكس حالة من التراخي والاستهانة بالمنافس، رغم أن ضمك هو واحد من فريقين فقط استطاعا تعطيل الهلال هذا الموسم، حيث تعادلا في لقاء الدور الأول بنتيجة (1-1)، خلال الجولة السابعة من الدوري.

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واعتاد لاعبو الهلال خلال الموسم الجاري، على الانتهاء من المران الأخير قبل المباراة ومن ثم الدخول في معسكر والمبيت حتى موعد المباراة، لكن جيسوس سمح لهم بالرحيل عقب المران على أن تكون العودة إلى النادي في الخامسة مساء اليوم، لتناول وجبة الإفطار ومن ثم التوجه إلى ملعب المملكة أرينا.

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