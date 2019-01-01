الغرافة يفرض التعادل السلبي على الدحيل في الدوري القطري

لم يظهر لاعبي الفريقين بالشكل المتوقع، خاصة من جانب لاعبي الدحيل

فيسبوك تويتر ماجد جزر

فرض نادي الغرافة نتيجة التعادل السلبي على نادي الدحيل في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب ثاني بن جاسم لحساب الجولة السابعة عشر.

وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين حيث لم يظهر لاعبي الفريقين بالشكل المتوقع، خاصة من جانب لاعبي الدحيل.

وجاءت بداية المباراة هادئة من جانب الفريقين اللذان سعيا لاكتشاف مواطن الضعف والعمل على بناء الهجمات، وفشل لاعبو الدحيل في خلق الخطورة اللازمة على مرمى المنافس.

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خلال الشوط الثاني ارتفع ايقاع المباراة، وأصبح أسرع بعض الشيء رغم التكتل الواضح الذي دخل به الغرافة الى أرض الملعب لتأمين مناطقه الدفاعية بينما بدأ الدحيل في التحضير لهجماته عن طريق الأطراف واستغلال سرعة شويا ناكاجيما في الجهة اليسرى لخلق الخطورة، إلا أن الأمور لم تسير في صالحهم.

كل من يقرأ هذه التغريدة محظوظ لأنه جاء في وقت ميسي 🙏

شكرًا ليو على هذه المُتعة ❤️ pic.twitter.com/8iSooQ7omx — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 23, 2019

يُذكر أن هذه النتيجة رفعت رصيد الدحيل إلى 40 نقطة بالمركز الثاني، ورفعت رصيد الغرافة إلى 19 نقطة يتواجد بهم في المركز الثامن.