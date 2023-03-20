الغائب عن تشيلسي بيير أوباميانج يظهر في احتفالات برشلونة بالكلاسيكو!

بيير أوباميانج الغائب عن تشيلسي يظهر في احتفالات برشلونة بالفوز بالكلاسيكو

احتفل الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، مهاجم تشيلسي الإنجليزي، بفوز فريقه السابق برشلونة على ريال مدريد مع زملائه السابقين من قلب ملعب كامب نو.

وفاز برشلونة على غريمه ريال مدريد، أمس الأحد، 2-1 ليوسع متصدر ترتيب الدوري الإسباني الفارق بينه وبين الريال إلى 12 نقطة.

ونشر فيران توريس، لاعب برشلونة، "إستوري" على حسابه الشخصي على إنستجرام بصورة له مع زميله السابق أوباميانج وهما يحتفلان في غرف ملابس كامب نو بعد الفوز.

ورحل المهاجم الجابوني عن برشلونة الصيف الماضي للانضمام لتشيلسي الذي غاب عن تعادله مع إيفرتون 2-2 قبل يوم من الكلاسيكو.

ولم يلعب بيير سوى 7 دقائق في آخر 7 مباريات مع تشيلسي بالدوري الإنجليزي الذي يعاني فيه الفريق اللندني باحتلاله المركز العاشر فيه.

وأوقعت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا فريق تشيلسي في مواجهة ريال مدريد حامل لقب النسخة الماضية. ولن يكون أوباميانج متاحًا في هاتين المباراتين لأنه ليس مقيدًا في قائمة تشيلسي الأوروبية.