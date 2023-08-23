الغامدي وعد فأوفى! .. النصر يحسم الصفقة السادسة نهائيًا

النصر نجح في حسم صفقة جديدة خلال صيف 2023

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نجح نادي النصر في حسم الصفقة العالمية السادسة له خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وتبقى فقط الإعلان الرسمي عنها خلال الساعات القليلة القادمة.

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ونجح النصر في إبرام التعاقد مع 5 لاعبين أجانب خلال صيف 2023، بالتعاقد مع: "الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والإيفواري سيكو فوفانا، والبرازيلي أليكس تيليس، والسنغالي ساديو ماني، والبرتغالي أوتافيو".

وكشف الصحفي سانتي أونا عبر حسابه على منصة "إكس" عن توقيع الإسباني إيمريك لابورت مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي، على عقود انتقاله إلى نادي النصر.

وسيُعلن نادي النصر عن التعاقد مع لابورت خلال الساعات المقبلة، بعقد يمتد إلى عام 2026، بعد أن أنهى كافة إجراءات التعاقد مع المدافع الإسباني.

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يأتي ذلك بعدما وعد أحمد الغامدي المدير التنفيذي أمس جماهير النصر، بالإعلان عن صفقة جديدة خلال 24 ساعة، ليُنهي التعاقد مع المدافع الإسباني، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي.

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