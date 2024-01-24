الغامدي ردًا على مقارنته بالتمياط: هو نواف وأنا فيصل!

نجم وسط الاتحاد يتألق مع الأخضر في كأس آسيا

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أبدى فيصل الغامدي نجم وسط الاتحاد والمنتخب السعودي سعادته بمقارنته بالنجم التاريخي في كرة القدم السعودية، نواف التمياط، لكن مشددًا في نفس الوقت على رغبته صناعة اسمه بنفسه.

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الغامدي أحد أبرز الوجوه الشابة المتألقة في دوري روشن السعودي هذا الموسم، وقد قاده ذلك للتواجد مع الأخضر في كأس آسيا، وقد استطاع إحراز الهدف الثاني خلال مباراة الفوز الأخيرة على قيرغيزستان في دور المجموعات بتسديدة رائعة.

صاحب الـ22 عامًا حظي بتقدير وإعجاب كبير من الإعلام والجمهور السعودي عقب المباراة، وقد شبهه العديد بنجم الهلال في تسعينات القرن الماضي والعقد الأول من الجاري.

الغامدي سُئل عن تلك المقارنة في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة تايلاند في كأس آسيا، وقد أجاب "اسم نواف التمياط يتحدث عن نفسه، ولي الشرف بأن تتم مقارنتي به، لكن نواف هو نواف وأنا فيصل الغامدي".

لاعب الوسط أكد أن الضغوطات التي يتعرض لها نجوم المنتخب إيجابية، مشيرًا إلى أنها تمنحهم الحافز لتقديم الأفضل دومًا.

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