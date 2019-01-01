الغازي يوضح سبب مشكلة تأقلم تريزيجيه في الدوري الإنجليزي

أنور الغازي لاعب أستون فيلا يكشف عن تفاصيل مشاكل التأقلم التي تواجه نجوم الفريق الجدد ومن بينهم محمود حسن تريزيجيه.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف أنور الغازي لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي عن وجود مشاكل في التأقلم لعدد من اللاعبين الجدد في صفوف الفريق بالفترة الماضية.

جاء هذا بحسب ما ذكر اللاعب في تصريحات صحفية، وتحدث خلالها عن المصري محمود حسن تريزيجيه نجم الفريق القادم من قاسم باشا التركي.

وقال الغازي: "الأمر صعبًا بعض الشيء بالنسبة لهؤلاء الذين لا يستطيعون التحدث باللغة الإنجليزية، لكن الجميع هنا يحاول مساعدة اللاعبين الجدد".

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وأضاف: "نحن نتعرف على بعضنا البعض بشكل جيد في التدريبات كل يوم، ونحاول مساعدة جميع الجدد على التأقلم مع الفريق".

وأكمل: "أحمد المحمدي لعب دورًا كبيرًا للغاية مع تريزيجيه، لكننا كذلك نقوم بمساعدة كل لاعب يأتي للفريق، يجب أن نكون وحدة واحدة".

جدير بالذكر أن تريزيجيه كان قد خاض أول مواجهتين في الدوري الإنجليزي رفقة أستون فيلا وعانى الفريق من هزيمتين أمام كل من توتنهام وبورنموث.