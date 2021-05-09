الغائب الحاضر.. رونالدو لم يسدد كرة على مرمى ميلان!

أداء مخيب للآمال..

خيّب كريستيانو رونالدو الآمال الكبيرة المعقودة عليه من جماهير يوفنتوس، حيث لم يقدم ولو جزءًا بسيطًا من مستواه في مباراة ميلان الأخيرة بملعب أليانز ستاديوم.

وكان ميلان قد أسكن شباك تشيزني ثلاثة أهداف في قلب مدينة تورينو، في مقابل عجز تام من قبل كتيبة أندريا بيرلو عن حتى تقليص الفارق.

رونالدو ورغم مشاركته على مدار التسعين دقيقة إلا أنه لم ينجح في صناعة الخطورة تقريبًا في أي كرة على مرمى جيانلويجي دوناروما، وهذا ما تؤكده الأرقام أيضًا.

الدون البرتغالي لم يسدد أي كرة على مرمى ميلان طوال المباراة، واكتفى بتسديدة واحدة كانت خارج المرمى تمامًا، وأخرى ارتطمت في دفاعات الروسونيري.

ليس هذا فحسب، بل إن صاحب الـ36 عامًا لم ينجح سوى في مراوغة واحدة من 4 محاولات، مع فشله في الالتحام الهوائي الوحيد الذي خاضه مع مدافعي ميلان.

الرقم الكارثي حقًا كان عدد مرات لمس رونالدو للكرة، 47 مرة فقط، رقم هزيل جدًا للاعب بقيمة الدولي البرتغالي، خصوصًا إذا عُرف أنه خسرها في 16 مناسبة.

على أي حال، بلغت نسبة التمريرات الصحيحة لرونالدو 76%، مع قيامه بوضع تمريرة مفتاحية وحيدة، إلى جانب خسارته لخمسة من أصل سبعة التحامات على الأرض.

هذه الأرقام التعيسة للبرتغالي تطرح العديد من الأسئلة حقًا حول جدوى رونالدو في يوفنتوس، وهل الراتب الذي يتقاضاه ويتسبب في أزمة ضخمة مادية بالنادي الإيطالي، قد أتى بنفع حقيقي؟

ووجبت الإشارة في النهاية إلى أن الصحف ترجح مغادرة رونالدو ليوفنتوس، ومع هزيمة اليوم وابتعاد اليوفي عن دائرة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، قد تزداد هذه الاحتمالية كثيرًا.