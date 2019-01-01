العين يقترب من ضم "أفضل لاعب محلي" في الجزائر عام 2018

الصفقة ستكون مجانية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

بات العين الإماراتي على بُعد خطوات قليلة من التعاقد مع عبد الرحمن مزيان مهاجم اتحاد العاصمة الجزائري.

وينتهي عقد اللاعب مع ناديه الجزائري بنهاية الموسم الجاري، وسينضم للعين في صفقة انتقال حر مجانية.

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وكان الزعيم قد حاول ضد مزيان خلال يناير الماضي، بل وكان قاب قوسين أو أدنى من إتمام الصفقة بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغة 400 ألف دولار، لكن تفاصيل بسيطة في النهاية أعاقت إتمام الصفقة.

ويمتاز مهاجم المنتخب الجزائري بقدرات فنية ممتازة وقد تُوج بجائزة أفضل لاعب محلي في الجزائر عام 2018، وسبق أن ارتبط بعدد من الأندية الخليجية أبرزها الريان القطري.