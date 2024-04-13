العين يستعيد "قاهر النصر" قبل مواجهة الهلال .. وكريسبو يرفض الاستسلام!

"تراجع النتائج محليًا لا يقلقنا"

رفع الأرجنتيني هيرنان كريسبو، مدرب العين الإماراتي، راية التحدي في وجه الهلال السعودي قبل المواجهة الآسيوية المرتقبة.

ويحل الهلال، ضيفًا ثقيلًا على العين، الثلاثاء المقبل على ملعب هزاع بن زايد، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، قبل أن يتجدد اللقاء في الإياب بالرياض يوم 23 أبريل الجاري.

وكشف كريسبو في تصريحات صحفية قبل المباراة المرتقبة، عن جاهزية جميع لاعبي العين لمواجهة الهلال، وعلى رأسهم الجناح المغربي سفيان رحيمي، صاحب هدف الفوز على النصر السعودي في ذهاب الدور ربع النهائي.

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وقال المدرب الأرجنتيني: "سفيان رحيمي سيكون أول المتواجدين في تشكيلة العين خلال مواجهة الهلال، جميع لاعبي الفريق جاهزين تمامًا وهدفنا تحقيق الفوز من أجل العبور إلى النهائي".

وتطرق كريسبو للحديث عن معاناة فريقه على المستوى المحلي، حيث لم ينجح العين في تحقيق أي فوز منذ شهر كامل، إذ خسر من النصر الإماراتي وتعادل مع كل من الجزيرة، اتحاد كلباء والشارقة.

وأكد مدرب العين، أن تراجع النتائج محليًا لن يؤثر على أداء فريقه أمام الهلال السعودي صاحب سلسلة الانتصارات القياسية، مشيرًا إلى أن الفريق يخوض كل مباراة على حدة ويضع كامل تركيزه على تجاوز الزعيم للوصول إلى النهائي الآسيوي.

ويستهدف الهلال الفوز من أجل التأهل للنهائي الآسيوي للمرة العاشرة في تاريخه والفوز بالكأس للمرة الخامسة، فيما يبحث العين عن اللقب الغائب منذ 20 عامًا، وحال تخطى الهلال سيتأهل إلى النهائي الرابع في تاريخه.