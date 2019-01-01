العين يتأهل لنصف نهائي كأس الخليج العربي على حساب الشارقة
تأهل العين إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي، على حساب الشارقة، بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن منافسات ربع النهائي من البطولة.
وحقق العين فوزًا هامًا للمنافسة على اللقب حتى النفس الأخير، من أجل التتويج خلال النسخة الحالية من كأس الخليج العربي الإماراتي.
تقدم إيجور كورونادو، أبرز لاعب في فريق الشارقة بالدقيقة 8 من علامة الجزاء ليضع فريقه في المقدمة خلال المباراة القوية أمام العين.
#الشارقة يتقدم و #العين يرد.. نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 6, 2019
شاهد الهدفين#العين_الشارقة#كأس_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/IaSXCqCbel
ولكن تمكن التوجولي لابا كودجو مهاجم العين التعادل لفريقه في الدقيقة 29 من عمر المباراة ليعيد الفرحة مرة أخرى على وجوه المشجعين.
وفي الوقت الذي يعتقد الجميع أن الفريقين سيذهبون إلى وقت إضافي من أجل حسم المتأهل، تمكن محمد عبدالرحمن في الدقيقة 87 خطف هدف التأهل.
عجب يا عجب..— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 6, 2019
رأسية في وقت قاتل من #محمد_عبدالرحمن تضع #العين في المقدمة بنتيجة 2-1#العين_الشارقة#كأس_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/39lQ7Zjacb
وبذلك تأهل العين لنصف نهائي كأس الخليج العربي على حساب الشارقة، ويسعى للسير قدمًا للوصول إلى منصة التتويج.