السد والعين: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة العين ضد السد في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2020، والمقامة على ملعب جاسم بن حمد

العين 3 × 3 السد

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

97' الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الثاني والمباراة...

96' أوووووووووووووووووووو.. عبد الكريم حسن كاد أن يسجل هدف التقدم بعد عرضية من ركنية من على يسار المرمى، حولها الظهير الأيسر برأسه، لكن الكرة تمر إلى ضربة مرمى.

91' الأحبابي يتوغل بالكرة في يمين منطقة الجزاء ويرسل عرضية أرضية يبعدها الدفاع.

90' ريان يسلم ومعروف يدخلان بدلاً من كايو ومحمد عبد الرحمن.

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88' عبد الكريم حسن ينطلق بالكرة من مناطق السد حتى قبيل منطقة جزاء العين، حيث يعترضه الأحبابي ويحتسب الحكم خطأ عليه.

82' صاروخية من عبد الكريم حسن يعترضها عيسى ببراعة، فترتد الكرة لعفيف الذي يتابعها، لكن الكرة تمر إلى ضربة مرمى من على يمين المرمى.

81' يوسف يرسل عرضية من اليمين يبعدها الدفاع قبل الوصول لبونجاح.

74' حسن الهيدوس يخرج ويدخل بدلاً منه يوسف عبد الرزاق.

73' الهيدوس أرسل عرضية متقنة من اليمين قابلها بونجاح بمقصية، لكن الكرة عبرت منه وأبعدها الدفاع.

73' يا ربااااااااااااااه، بونجاح يضيع الرابع بغرابة.

70' حصار السد يعود على العين بحثًا عن الرابع.

شاهد الهدف...

فيديو : هدف #العين الإماراتي يتعادل 3 - 3 مع #السد القطري عن طريق بوعلام بالخطأ في مرماه د67 ... #دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/Ff0EZLQr2l — قنوات الكاس (@alkasschannel) September 15, 2020

67' خطأ للعين من يسار مناطق السد، نفذه الأحبابي بعرضية إلى عمق المنطقة عبرت من لابا كودجو وحولها خوخي إلى مرمى بالشيب بالخطأ.

67' التعااااااااااااااااااادل للعين عن طريق بوعلام خوخي بالخطأ في مرماه.

64' خطيييييييييرة للسد بعرضية من اليسار عن طريق الهيدوس تمر من عيسى وتتجه لخوخي الوحيد تمامًا على القائم الثاني، لكن الكرة تمر منه دون خطورة.

62' يحيى نادر يدخل بدلاً من إسلام خان...

شاهد الهدف...

فيديو : هدف #السد القطري يتقدم 3 - 2 على #العين الإماراتي عبر بغداد بونجاح د60 ... #دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/WkHXRKF0af — قنوات الكاس (@alkasschannel) September 15, 2020

60' نام تاي هي توغل بالكرة في يسار منطقة الجزاء، ثم أرسل عرضية أرضية حولها بونجاح إلى مرمى عيسى.

60' الثاااااااااااااااااالث للسد عن طريق بغداد بونجاح...​

شاهد هدف التعادل للسد...

فيديو : هدف #السد القطري يتعادل 2 - 2 مع #العين الإماراتي عبر سانتي كازولا د54 ... #دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/e2RriAnxpc — قنوات الكاس (@alkasschannel) September 15, 2020

55' عفيف توغل بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء ثم مررها لبونجاح الذي مهد الكرة لكازورلا القادم من الخلف، فأرسل تسديدة أرضية عبرت للشباك من على يمين عيسى.

55' الثااااااااااااااااااااااااااني للسد عن طريق كازورلا..

49' الهيدوس أرسل عرضية من اليمين وصلت لبونجاح الذي مهدها لكازورلا في القادم من الخلف، فمرر الإسباني الكرة لأكرم عفيف الذي أرسل تسديدة أرضية من يسار منطقة الجزاء عبرت من على يسار عيسى وارتطمت بالقائم.

49' يا رباااااااااااه، القائم يحرم عفيف من الهدف الثاني للسد.

47' خطييييييييييرة للسد بمراوغة وتسديد من سانتي كازورلا من أمام منطقة الجزاء، لكن الكرة تمر إلى ضربة مرمى.

46' بداية الشوط الثاني...

48' الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول..

47' الأحبابي ينطلق بالكرة في اليمين ثم يرسل عرضية يرتقي لها الشيب ويمسك الكرة.

45' الحكم يضيف دقيقتين كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

41' عفييييييف يهرب بالكرة في اليسار ثم يرسل عرضية أرضية يبعدها شيوتاني من على قدم بونجاح..

شاهد الهدف الثاني للعين..

فيديو : هدف #العين الإماراتي تقدم 2 - 1 على #السد القطري عن طريق أسلام خان الدقيقة 38 ... #دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/SK9ejy3bOU — قنوات الكاس (@alkasschannel) September 15, 2020

39' خان استلم كرة أمام منطقة الجزاء، فأرسل تسديدة رائعة غالطت سعد الشيب وعبرت للشباك.

39' الثاااااااااااااااااااااني للعين عن طريق إسلام خان.

شاهد هدف التعادل للسد

فيديو : هدف #السد القطري يتعادل 1 - 1 مع #العين الإماراتي عبر أكرم عفيف د35 ... #دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/uJRQONIbjG — قنوات الكاس (@alkasschannel) September 15, 2020

35' الهيدوس أرسل عرضية من اليمين عبرت من الجميع ووصلت لعفيف الذي قابل الكرة بتسديدة أرضية سكنت شباك خالد عيسى.

35' التعاااااااااااااااااااادل للسد عن طريق أكرم عفيف..

34' خطورة مرتدات السد لا تنتهي، حيث يرسل شيوتاني كرة أمامية من يسار الوسط تصل لويلسون في يمين منطقة الجزاء، فيمهدها لإسلام خان القادم من الخلف، فيرسل تسديدة قوية تخرج بعيدة إلى ضربة مرمى.

30' عرضية خطيييييييييرة من اليمين عن طريق بيدرو تصطدم بالدفاع وترتفع الكرة التي ينتظرها بونجاح في عمق المنطقة، لكن خالد عيسى يخرج من مرماه ويمسك الكرة.

28' لابا كاد أن يسجل الثاني بعرضية عرضية من اليمين حولها برأسه للمرمى، لكن الشيب متيقظ.

26' ويلسون يمرر كرة للأحبابي اذلي يرسل عرضية من اليمين يرتقي لها الشيب ويمسك الكرة هذه المرة.

​23' محاولات سداوية متواصلة للوصول لمرمى خالد عيسى، لكن الدفاع العيناوي صلب حتى الآن.

هكذا سجل كودجو هدف المباراة الوحيد حتى الآن..

17' بيدرو يرسل عرضية من اليمين بعد تمريرة من الهيدوس، يبعدها محمد عبد الرحمن لركنية من على يسار المرمى.

13' عرضية رائعة من الهيدوس من اليمين تعبر من أمام عفيف وتصل سهلة ليد عيسى.

13' السد مستحوذ الآن، والعين متراجع انتظارًا للمرتدات.

11' أمامية راااااااااائعة تصل للهيدوس الذي يروض الكرة في يمين منطقة الجزاء، لكنه يتعثر ويسقط وتصل الكرة سهلة لخالد عيسى.

9' ارتباك في صفوف السد في هذه الأثناء، وتباطؤ في التحضير للهجوم.

5' إدواردو أرسل عرضية ارضية من على يمين منطقة الجزاء، قابلها بتحويل الكرة إلى الشباك من أمام الشيب الذي عجز عن إبعاد الكرة من على يمينه.

5' جووووووووووووووول أول للعين عن طريق لابا.

4' الحكم يشير لاستئناف المباراة بعد نهوض الهيدوس.

3' الهيدوس يتعرض لإصابة بعد تدخل من شيوتاني، فيوقف الحكم اللعب للوقوف على حالته.

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة.

تشكيل العين:

يبدأ المدرب بيدرو إيمانويل بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-4-2

خالد عيسى

محمد عبد الرحمن - تسوكاسا شيوتاني - محمد علي - سالم الجابري

ويلسون برونو - باويرزان إسلام خان - أحمد برمان - بندر الأحبابي

كايو كانيدو - كودجو لابا

تشكيل السد:

يبدأ المدرب تشافي هيرنانديز بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-4-2

سعد الشيب

عبد الكريم حسن - طارق سلمان - بيدرو كوريا - نام تاي هي

أكرم عفيف - خوخي بوعلام - جيليرمي توريس - حسن الهيدوس

سانتي كازورلا - بغداد بونجاح

ووجبت الإشارة إلى أن كرة القدم في الإمارات معلقة منذ شهر مارس الماضي بسبب كورونا ولم تخض الأندية أي مباراة رسمية حتى الآن، عكس قطر التي أكملت موسمها المنقضي في شهر أغسطس وبدأت موسمها الجديد، ما يمنح السد أفضلية بحكم الممارسة.

لكن الفرصة ستكون مواتية له للعودة إلى المنافسة إن فاز على السد ، الذي يتقاسم صدارة المجموعة مع النصر بأربع نقاط لكل منهما، مع وجود سباهان الإيراني في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط.

وعانى العين في الموسم الملغي بسبب كورونا من تذبذب وتراجع في المستوى، مما جعله يفشل في الفوز بأول مباراتين له في المجموعة ويتذيل الترتيب بدون رصيد من النقاط.

من المقرر أن تقام فعّاليات البطولة الآسيوية على الأراضي القطرية بنظام استثنائي نظرًا لتأجيلها طوال الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا، في نسخة ستكون مشابهة لنسخة دوري أبطال أوروبا.

أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة السد والعين في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2020، والمقامة على ملعب جاسم بن حمد بالدوحة.