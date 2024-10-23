بطل كوبا أمريكا 2015 .. اعتقال نجم العين السابق بتهمة الاغتصاب!

اللاعب كان قد حقق نجاحات مذهلة في مسيرته الكروية

يبدو أن اتهام نجوم كرة القدم، الحاليين والمعتزلين، بالاغتصاب والاعتداء الجنسي سيُصبح خبرًا اعتياديًا في الصحافة والإعلام، حيث كانت تلك الشكاوى قد طالت عدد من النجوم مؤخرًا أبرزهم داني ألفيش وكيليان مبابي وآخرهم نجم العين ومنتخب تشيلي السابق.

الأمر يتعلق بالنجم المعتزل خورخي فالديفيا، الذي سبق أن ارتدى قميص العين والوحدة في الإمارات وحقق نجاحات مذهلة مع الأول تحديدًا حتى أنه مُنح فرصة توقيع عقد يمتد لمدى الحياة لكنه رفض، إذ ألقي القبض عليه في بلاده أمس الثلاثاء بعد تقديم شكوى بالاغتصاب ضده.

صحيفة الشرق الأوسط السعودية أوضحت أن القاضية إلي روثفيلد أمرت باحتجاز اللاعب في أحد سجون رانكاغوا بسبب خطورة التهمة ونتائجها على الضحية، وحال إدانته سيُواجه صاحب الـ41 عامًا عقوبة السجن لـ15 عامًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وطبقًا للشرطة، فقد وقع الحادث المزعوم بعد تناول اللاعب السابق العشاء مع سيدة مساء الأحد الماضي ثم توجها معًا إلى منزلها، وقد أصدر فالديفيا بيانًا نفى به التهمة تمامًا وأكد أن العلاقة الجنسية تمت بالتراضي مع الضحية، وقد وضع ثقته في الشرطة وقدرتها الوصول للحقيقة الكاملة.

يُشار إلى أن فالديفيا كان أحد أفراد الجيل الذهبي لمنتخب تشيلي، وقد تُوج معه بلقب كوبا أمريكا 2015 وخاض معه نهائيات كأس العالم 2010 و2014، وقد خاض تجربة في البرازيل مع بالميراس.