غازي فهد: كلمة "مدرب مؤقت" لا تزعجني، فخور بانتمائي للعين

المدرب حقق فوزه الثاني مع الفريق

أبدى غازي فهد المدرب المؤقت لنادي العين الإماراتي سعادته بالفوز في كلاسيكو دوري الخليج العربي أمام الوحدة، مشددًا أن وصفه بالمدرب المؤقت لا يزعجه أبدًا.

العين كان أعلن فسخ عقده مع المدرب الكرواتي إيفان ليكو بالتراضي في أعقاب الخسارة أمام الظفرة ضمن الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي الإماراتي .

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وأعلن مجلس إدارة النادي إعفاء المدرب الكرواتي وجهازه الفني من مهمته في قيادة الإدارة الفنية للفريق الأول، وتكليف العراقي غازي فهد، مدرب الفريق الرديف "فريق تحت 21 سنة" بتولي مهمة تدريب الفريق الأول مؤقتًا حتى التعاقد مع مدرب جديد.

ونجح المدرب العراقي في الفوز بأولى مبارياته مع العين في الدوري الإماراتي حين أسقط الوحدة بهدفين دون رد في الجولة الـ11 من البطولة.

الموقع الرسمي للعين نقل عن غازي فهد قوله عقب اللقاء " تركيزي بالكامل منصب على القيام بواجبي على أكمل وجه تجاه المهمة الموكلة لي من إدارة النادي حتى وان كانت 24 ساعة، ولا أفكر إطلاقًا في مدة التكليف لأن ني ابن العين والعمل في أي موقع بهذا الكيان شرف عظيم ومسؤولية كبيرة تتطلب مضاعفة الجهود والتركيز حتى أحقق الطموحات المرجوة، لأن اسم الزعيم ارتبط بالنجاحات الكبيرة وكسب كل التحديات مهما كان حجمها".

ورأى فهد أن فريقه حقق انتصارًا مهمًا في توقيت مناسب من صراع المنافسة على بطولة الدوري، مشيدًا بالروح القتالية والجهد والحماس الذي أظهره اللاعبون خلال مواجهة الوحدة، وهو ما كان سببًا في الفوز.

وحول فارق الـ5 نقاط مع شباب الأهلي في الصدارة، قال المدرب " الحقيقة لا نفكر في فارق النقاط بقدر ما نركز على عدم خسارة أي نقطة لأن سباق التحدي على اللقب لازال طويلًا وهناك مجال للتعويض، لذلك الأهم في الوقت الحالي عدم نزيف المزيد من النقاط".