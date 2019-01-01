العين لا يرحب بعودة عموري

أين يلعب عموري الموسم المقبل؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدثت تقارير إعلامية أن نادي العين لن يسعى لإبقاء لاعبه عمر عبد الرحمن عموري ضمن صفوفه الموسم المقبل.

الهلال أعلن في وقت سابق عدم استمرار عموري في صفوفه الموسم المقبل بعد الفشل في التوصل لاتفاق لتجديد العقد.

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وأفادت "دنيا الرياضة" أن العين غير عازم على استمرار عموري بسبب تكرر إصاباته وعدم استفادة الفريق من خدماته.

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ويخشى الجهاز الفني للعين أن يعتمد على عموري ثم يفقده أثناء الموسم بسبب الإصابة، مما قد يؤثر على فرصه الفريق.

وأوضح المصدر أن مصير عموري لا يزال مجهولاً، وإن كانت المؤشرات تشير إلى إمكانية تكرار الاحتراف الخارجي أو اللعب لناد إماراتي آخر.

ولعب عموري الموسم الماضي معاراً في صفوف الهلال السعودي.