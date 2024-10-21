رغم السخرية من رسائل تهديه السابقة .. تحذير جديد من وليد الفراج للعين قبل مواجهة الهلال!

الإعلامي السعودي اعتاد الأمر رغم ما يتعرض له عقب المباريات!

لم يتخل الإعلامي السعودي وليد الفراج عن عادته الشهيرة بإرسال رسائل تهديد ووعيد لمنافسي الهلال في البطولات القارية والعالمية، وذلك رغم السخرية اللاذعة التي سبق أن تعرض لها وآخرها من الإعلامي النصراوي عبد العزيز العصيمي.

الفراج كان قد هدد الأهلي المصري والعين الإماراتي سابقًا وبعد فشل الهلال في الفوز عليهما تعرض لحملة سخرية شديدة من جمهور الفريقين بجانب منافسي الزعيم في السعودية، ولكن ذلك لم يمنعه أبدًا من تكرار الأمر قبل المواجهة المرتقبة بين الفريق السعودي والعين في دوري أبطال آسيا النخبة مساء اليوم.

أحد المشاهدين سأل الفراج خلال حلقة أمس من برنامجه "أكشن مع وليد" عن إن كان سيُرسل رسالة للعين قبل اللقاء، فما كان من الإعلامي المخضرم إلا الإجابة "أقول لهم ما ستراه غدًا سيكون مختلفًا عما تسمعه".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الهلال أقصي الموسم الماضي أمام العين في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، إذ خسر أمامه ذهابًا 4-2 وإيابًا 2-1، ولذا يرى الجمهور مواجهة مساء اليوم في استاد هزاع بن زايد ثأرية ولا تحتمل القسمة على اثنين، إذ يُطالبون بالعودة بالفوز ولا غيره.

يُشار إلى أن هيرنان كريسبو المدير الفني للعين أقر أمس بأفضلية الهلال واستحقاقه الفوز بلقب الموسم الماضي، لكنه شدد مع ذلك على إمكانية تكرار فوزهم عليه في مباراة الموسم الجاري.