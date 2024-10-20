ألعاب ذهنية؟ مدرب العين يُوجه رسالة "اعتراف وتحذير" للهلال وجورج جيسوس!

مواجهة منتظرة بين عملاقي آسيا

يترقب الجمهور الآسيوي والعربي القمة المثيرة في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا النخبة، والتي تجمع حامل اللقب، العين الإماراتي، مع ضيفه الهلال السعودي مساء غدٍ في استاد هزاع بن زايد.

هيرنان كريسبو المدير الفني لأصحاب الملعب أدلى بتصريحات مثيرة في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، وُصفت من البعض بأنها محاولة للعب ألعاب ذهنية مع الهلال وخاصة مدربه جورج جيسوس، حيث حملت اعترافًا من جانب وتحذيرًا من جانب آخر.

المدرب الأرجنتيني الذي قاد العين لإقصاء الهلال من نصف نهائي الموسم الماضي في مفاجأة كبرى اعترف بأن الزعيم السعودي هو الأفضل في آسيا وكان يستحق الفوز بلقب الموسم الماضي، مضيفًا، حسبما نقلت صحيفة الرياضية السعودية، "نحن جاهزون لمواجهة منافسنا، ولن آتي بجديد إن قلت إن الهلال الأفضل في آسيا، نحن نحترم الجميع، لكن الحقيقة أن الهلال كان يستحق لقب النسخة الماضية، فريق قوي والآن أصبح أقوى".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تابع "الأرقام والإحصاءات لفريق الهلال مع البرتغالي جورج جيسوس مرعبة وقوية، لعب 65 مباراة، كسب منها 60 وتعادل في 4 مباريات، ولم يتلقَ إلا خسارة وحيدة، آمل أن تظهر مواجهتنا معه بندية كبيرة".

ما سبق كان الاعتراف من جانب مدرب العين بأفضلية الهلال وقوته المرعبة، لكن كريسبو لم يتوقف هنا بل وجه رسالة تحذير للمدرب جيسوس بأن الفوز عليه من جديد يبقى خيارًا موجودًا، إذ قال "لنكن أكثر واقعية، الهلال استثمر الكثير من الأموال من أجل أن يخطف الكأس ويحقق اللقب الآسيوي، نحن كذلك نرغب في الفوز، فعلنا ذلك الموسم الماضي، واستطعنا التتويج باللقب، فلماذا لا نفعلها مرة ثانية، ونهزم الهلال مرة أخرى".

يُشار إلى أن العين لا يُقدم هذا الموسم النتائج القوية المتوقعة من بطل آسيا، وقد خسر مباراة الجولة الماضية في دوري الأبطال أمام الغرافة القطري 4-2 وبعدها سقط أمام الوحدة في الدوري الإماراتي 2-1 مما وضع كريسبو في نيران الانتقادات اللاذعة والمطالب بإقالته من منصبه، ولكنه سيصب الكثير من الماء على تلك النيران حال كرر انتصاره على الهلال وهو ما دفعه ربما لممارسة تلك الألعاب الذهنية معه ومدربه، حيث يسعى لطمأنته من جهة والانقضاض عليه من الجهة الأخرى.