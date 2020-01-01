الإمارات مرشحة لاستضافة الدورة المجمعة في دوري أبطال آسيا

البطولة متوقفة حاليًا بسبب فيروس كورونا

مازالت الاتحادات المحلية والقارية تبحث عن الطرق الأفضل لاستئناف النشاط الكروي في العالم بعد توقفه تمامًا بسبب الإجراءات الدولية لمكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

ويبدو حل البطولة المجمعة هو الأقرب للتنفيذ في دوري أبطال آسيا ، إذ يُفضل المسؤولون إقامة المباريات المتبقية من دور المجموعات والمحددة مواعيدها في مايو ويونيو القادمين بنظام الدورة المجمعة في 4 دول خلال أغسطس القادم، بحيث تُلعب كل مجموعتين في دولة واحدة، وذلك في حال لم تُستأنف المباريات المحلية.

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صحيفة الاتحاد الإماراتية أوضحت أن الاتحاد الآسيوي يرغب في إقامة المباريات الخاصة بمسار غرب آسيا في دولتين، وكشفت عن الإمارات ستكون الأولى بينهما خاصة أنها صاحبة اقتراح استكمال البطولة بنظام الدورة المجمعة وقد قدمته خلال اجتماع الاتحاد في 8 مارس الماضي.

وأضافت الصحيفة أن الاتحاد الآسيوي وفي حال إقرار هذا النظام سيفتح الباب في إبريل القادم لتقديم طلبات استضافة تلك الدورة المجمعة في شرق وغرب القارة، ومن ثم سيتم إصدار لائحة خاصة بتلك الدورة ملحقة بلائحة دوري أبطال آسيا المطبقة حاليًا.