فيتوريا: مجموعة النصر هي الأقوى في دوري أبطال آسيا

المدرب سعيد بأداء فريقه

أشاد روي فيتوريا المدير الفني لفريق النصر السعودي بأداء اللاعبين وانتصارهم على العين الإماراتي في ملعبه هزاع بن زايد لحساب المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا .

الفريق السعودي استطاع قلب تأخره بالنتيجة بهدف عمر ياسين لانتصار ثمين بهدفي مختار علي وعبد الرزاق حمدالله ليتصدر المجموعة رفقة السد القطري الذي هزم سباهان الإيراني بثلاثية نظيفة.

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المدرب البرتغالي أكد على صعوبة اللقاء واستحقاق فريقه الفوز كونه كان الطرف الأفضل خاصة في الشوط الثاني، مشيرًا لأن حسابات التأهل لم تُحسم بعد ومازالت الفرصة متاحة للجميع، وواصفًا المجموعة بأنها الأقوى في دوري أبطال آسيا.

وأضاف فيتوريا "مباراة مهمة وصعبة وكانت أمام فريق جيد، أعتقد أننا كنا الأفضل حتى نهاية اللقاء وانتصارنا كان مستحقًا. أحببت في اللاعبين حفاظهم على تركيزهم رغم قبولنا لهدف في الشوط الأول، صبروا وسعوا للتسجيل حتى تمكنوا من هذا في الشوط الثاني".

"مثل تلك المباريات تحتاج للاعبين أصحاب الخبرة، استراتيجيتنا اليوم كانت التفوق في وسط الملعب، عانينا في بداية اللقاء لأن فريق العين غير من طريقة لعبه، لكننا تأقلمنا مع الأمر وغيرنا طريقة لعبنا في الفترة الثانية وتفوقنا ونجحنا في إحراز هدفي الفوز".

أتم "باعتقادي أن مجموعتنا هي الأقوى في دوري أبطال آسيا، مازال هناك 4 مباريات صعبة ومهمة لكل فريق وفرصة التأهل متاحة للفرق الأربعة، أمامنا عمل كبير في البطولة".