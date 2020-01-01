مدرب العين: 90% من الأداء لا يكفي لهزيمة النصر في دوري أبطال آسيا

مدرب العين يتحدث عن المباراة القادمة في دوري أبطال آسيا

طالب بيدرو إيمانويل المدير الفني لفريق العين لاعبيه ببذل قصارى جهدهم وتقديم أفضل ما لديهم لتحقيق نتيجة إيجابية أمام النصر السعودي في ثاني مباريات الفريقين ضمن دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

العين هزم اتحاد كلباء في مباراة مؤجلة من الجولة الـ14 من دوري الخليج العربي الإماراتي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، مما جعله يتقدم للمركز الثاني في جدول الترتيب ويُقلص الفجوة مع شباب الأهلي في الصدارة إلى 5 نقاط فقط، وهو ما أنعش حالة الفريق المعنوية عقب السقوط المدوي في دوري أبطال آسيا 4-0 أمام سباهان الإيراني.

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المدرب البرتغالي أكد جاهزية فريقه لتحدي النصر الصعب، مضيفًا حسبما نقل الموقع الرسمي للعين "نعيش لحظات مميزة وخاصة عندما نخوض مبارياتنا على ملعبنا وبين جماهيرنا، وأعتقد أن مواجهة الغد تجمع بين فريقين جيدين، وكلاهما يسعيان للفوز وحصد النقاط الثلاث، لذلك سنعمل على إظهار أفضل ما لدينا من أجل إسعاد جماهيرنا كما يتوجب علينا ألا ننسى أن منافسنا قوي وهو بطل الدوري السعودي في الموسم الماضي ويضم لاعبين مميزين ومدرب قدير وشخصيًا أعرفه بصورة جيدة، ومهمتنا لن تكون سهلة بكل تأكيد ولكننا جاهزون للتحدي".

أضاف حول الخسارة القاسية في الجولة الأولى "أعتقد أن الرابعة هي مجموعة الموت، والخيارات فيها إما أن تكون بالمقدمة أو بالمركز الأخير، لقد تلقينا درسًا قاسيًا في الجولة الأولى من المسابقة بمرحلة المجموعات، وكل الفرق تلعب كرة قدم بجودة عالية وفي اعتقادي أن 90% من الأداء ليست كافية لتحقيق الطموحات المرجوة وإذا لم نتمكن من إظهار أفضل ما لدينا سنواجه نفس المصير الذي انتهت عليه مباراتنا أمام سبهان".

وحول معرفته الحيدة بنادي النصر من خلال عمله مع التعاون في الدوري السعودي سابقًا، قال إيمانويل "لا أعتقد بأن هذا الأمر سيعزز من سهولة مهمتنا في المباراة، ولكن التفاصيل الصغيرة هي التي ستحسم النتيجة، والمنافس في الجولة الماضية حصل على فرصة وترجمها إلى هدف السبق وحقق ما أراد، ومعرفتي بالنصر جيدة جدًا وبإمكانيات لاعبي الفريق المنافس ونحن نرغب في حصد النقاط الثلاث مع الاحترام لطموحات الضيوف".