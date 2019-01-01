إيفان ليكو: 4-2-3-1 هي طريقة اللعب الأنسب والأفضل للعين

المدير الفني للعين يتحدث قبل مواجهة النصر

قال إيفان ليكو المدير الفني للعين أن طريقة لعب 4-2-3-1 هي الأفضل والأنسب للفريق ولاعبيه، ذلك خلال تصريحاته الصحفية قبل مواجهة النصر في الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي الإماراتي مساء الأربعاء القادم.

وأكد المدرب الكرواتي على صعوبة المباراة القادمة أمام النصر واصفًا إياها بالتحدي القوي نظرًا لامتلاك المنافس لاعبين مميزين أصحاب شخصية قوية وقد لعب 6 مباريات فاز بها جميعًا.

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مضيفًا حسب الموقع الرسمي للعين " عدنا للتدريبات الجماعية مجتمعين لأول مرة منذ فترة طويلة، والاستعدادات للمواجهة تمضي بصورة جيدة ومن المهم أن الجميع يدركون أهمية تحقيق الفوز في هذا اللقاء”.

"النصر يعد من الفرق القوية في دوري الخليج العربي بدليل النتائج التي حققها الفريق في المباريات السابقة وصعوبة اهتزاز شباكهم. ستكون مباراة قوية بكل تأكيد، والنصر فريق قوي، لقد لعبنا أمامهم في مرحلة دور المجموعات في كأس الخليج العربي، وأنتظر من لاعبي فريقي أن يكونوا في الموعد وأن يحققوا الهدف المطلوب منهم”.

وحول الغيابات المتوقعة في صفوف الفريق في مواجهة النصر، أوضح المدرب الكرواتي أن فريق العين لم تتح له منذ بداية الموسم فرصة خوض مباراة بتشكيلة كاملة بسبب الإصابات التي ظل لاعبو الفريق يتعرضون لها من فترة لأخرى.