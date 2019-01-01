عبد الرحمن مزيان: لا مجال أمام العين للتفريط بنقاط مباراة الظفرة

النجم الجزائري يتحدث قبل مباراة ملعب هزاع بن زايد

قال عبد الرحمن مزيان نجم العين أن لا مجال أمام فريقه للتفريط بنقاط الفوز على الظفرة، ذلك قبل مواجهة الطرفين معًا على استاد هزاع بن زايد ضمن الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي الإماراتي .

العين كان قد أوقف سلسلة تعادلاته في الجولة الماضية بالفوز على عجمان خارج ملعبه 4-1، ويتواجد الفريق في المركز الثالث من جدول الترتيب برصيد 18 نقطة وبفارق 5 نقاط عن الشارقة في الصدارة.

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وقد لعب مزيان مباراة عجمان السابقة بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن اللعب طويلًا، وقد سجل أحد أهداف العين الأربعة، وأبدى اللاعب سعادته باستقبال الجماهير وتحيتها له عقب المباراة.

إذ قال للموقع الرسمي لناديه " أود أن أشكر الجماهير والإدارة على ثقتها بي، غبت عن صفوف الفريق لشهرين بسبب الاصابة وأنا جاهز حاليًا لتعويض الفريق عن فترة غيابي".

وأضاف عن مواجهة الظفرة مساء الخميس القادم "جميعنا يعرف أنه لا توجد مباراة سهلة وأخرى صعبة، نحن مطالبون بالفوز في لقاء الظفرة حتى نحافظ على روح الانتصارات، التركيز منصب على تحقيق الفوز دائماً، لا مجال للتفريط في إي نقطة في الفترة الحالية".

يُذكر أن الظفرة يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 11 نقطة.